Le VPN gratis sono limitate? Meglio puntare su AtlasVPN al costo di 1,71 €/mese

Usare una VPN è sempre più importante ma affidarsi ad una VPN gratis, purtroppo, comporta troppi limiti e compromessi, sia in termini di sicurezza e privacy che per quanto riguarda la velocità di connessione. Un servizio gratuito, infatti, è utile solo per brevissime connessioni e spesso non garantisce gli standard minimi di sicurezza (come la crittografia del traffico) o la possibilità di scegliere il server per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Per questo motivo, è fondamentale valutare le offerte per una nuova VPN. In questo modo, infatti, è possibile attivare una nuova VPN “quasi gratis”. Con l’offerta di AtlasVPN, ad esempio, si può attivare il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi per un abbonamento da 27 mesi che prevede una spesa di appena 1,71 euro al mese. In pratica, in questo modo, la spesa si riduce ad appena 5 centesimi al giorno.

L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito di AtlasVPN.

Una VPN gratis non basta? C’è l’offerta di AtlasVPN che riduce la spesa fino a 1,71 euro al mese

Scegliere AtlasVPN è la mossa giusta per eliminare i problemi legati alle VPN gratis senza spendere troppo. Il servizio garantisce:

una connessione illimitata , sia in termini di velocità che di traffico dati, tramite la rete VPN

, sia in termini di velocità che di traffico dati, tramite la rete VPN un network di centinaia di server da sfruttare per accedere ad Internet geolocalizzando la propria posizione in un altro Paese

da sfruttare per accedere ad Internet geolocalizzando la propria posizione in un altro Paese una connessione protetta dalla crittografia e da una politica no log

e da una la possibilità di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi

Per attivare AtlasVPN è possibile accedere all’offerta sul piano biennale a 1,71 euro al mese tramite il link qui di sotto.

AtlasVPN non è l’unica opzione da considerare per attivare una nuova VPN “quasi gratis" andando a ridurre drasticamente il costo del servizio. La tabella qui di sotto offre una panoramica completa delle migliori opzioni disponibili in questo momento.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.