Le whale in Shiba Inu e XRP acquistano una nuova altcoin AI

Il mercato delle criptovalute non si è comportato come ci si aspettava dall’inizio del mese, anche se ha chiuso settembre con una performance impressionante. Due criptovalute che hanno registrato prezzi ribassisti negli ultimi mesi sono Shiba Inu ($SHIB) e Ripple ($XRP). Sebbene si siano spinte verso l’alto, non sono ancora in grado di soddisfare le aspettative degli investitori, soprattutto a causa delle continue preoccupazioni legate alla causa legale di Ripple e all’aumento del volume di scambi di Shiba Inu.

Questa perdita di fiducia ha spinto le whale in $SHIB e $XRP a cercare nuove opportunità come InQubeta ($QUBE) che promettono profitti. InQubeta è diventata recentemente nota per le sue impressionanti performance nella prevendita in corso. L’evento continua a guadagnare slancio, in quanto gli investitori sono attratti da questo evento nel tentativo di beneficiare dell’attesissima crescita del 2.500% di InQubeta.

Discutiamo dell’elevato potenziale di crescita di InQubeta e dell’interesse da parte delle whale in $SHIB e $XRP.

InQubeta ($QUBE) brilla come opzione di investimento redditizia.

InQubeta intende trasformare il crowdfunding e gli investimenti in criptovalute con il suo innovativo approccio DeFi. La piattaforma fornirà capitale alle startup del settore AI coniando il loro valore in una collezione dei migliori NFT in cui investire e vendendoli agli investitori interessati nel loro mercato. Man mano che gli investitori acquisteranno questi NFT, le aziende legate agli asset guadagneranno fondi per svilupparsi e gli investitori trarranno profitto dalle migliori criptovalute in cui investire e beneficeranno della crescita dell’industria dell’IA.

L’opportunità di investire in aziende dal valore milionario in futuro ha attirato molti investitori di primo piano, portando a un’elevata domanda di token $QUBE. Attualmente la prevendita include $QUBE a un prezzo conveniente di 0,0133 $. Le aziende legate all’AI potrebbero diventare milionarie in futuro e questa possibilità ha entusiasmato gli investitori, scatenando una frenesia di acquisto. Il token avrà un valore di 0,0308 $ alla fine della prevendita, con un guadagno del 131% per i nuovi investitori. Gli investitori hanno dimostrato fiducia in InQubeta, con vendite per oltre 3,7 milioni di dollari, rendendolo un possibile concorrente tra i migliori nuovi progetti DeFi.

Il token ha già ottenuto un aumento del 90% rispetto al prezzo di partenza di 0,07 $. Gli esperti del settore si aspettano un aumento del 2.500% dal prezzo di lancio, notando che l’esposizione potrebbe aumentare il volume degli scambi e far salire il valore di $QUBE. Considerati i piani di quotazione di $QUBE sui principali exchange come Uniswap, il previsto rialzo ha scatenato una frenesia di acquisto da parte di investitori trasversali che cercano di acquisire le migliori criptovalute in cui investire per la prossima tendenza di mercato rialzista.

Le whale in Shiba Inu ($SHIB) si rivolgono alle alternative a causa della performance al ribasso

Shiba Inu ha lasciato il segno sul mercato delle criptovalute, raccogliendo popolarità e creando un nuovo interesse per gli investimenti. Ma il mercato delle criptovalute è famoso per la volatilità e Shiba Inu ha avuto la sua parte di fluttuazioni di prezzo. Dato che la meme coin continua la sua caduta, le whale in Shiba Inu stanno migrando da $SHIB alla ricerca di altri investimenti. Hanno iniziato a spostarsi verso criptovalute con una migliore utilità e maggiori possibilità di guadagno. Questa migrazione serve a evitare il recente ribasso che sta affliggendo $SHIB.

Le whale in Ripple ($XRP) stanno migrando a causa del costante calo dei prezzi

Recenti analisi mostrano che Ripple sta attraversando un intenso periodo ribassista. I dati sulla catena rivelano che la capitalizzazione di mercato di $XRP è crollata massicciamente nell’ultimo trimestre. L’incertezza degli investitori sulla causa tra Ripple Labs e la SEC ha portato le whale ad abbandonare il progetto per cercare opzioni di investimento promettenti.

Questo ha giocato un ruolo fondamentale nella recente performance di $XRP. Il prezzo di $XRP è stato a lungo instabile e in forte calo. Ha registrato un notevole calo rispetto al massimo storico di 3 $ stabilito nel 2018.

Conclusione

È ormai chiaro che Shiba Inu e Ripple non sono le uniche opzioni di investimento. Anche i nuovi progetti DeFi come InQubeta sono ottime alternative, in quanto offrono profitti dalla tecnologia blockchain e dall’AI, due settori multimiliardari. La piattaforma vanta i migliori NFT in cui investire e un’impressionante prevendita. Quindi, se sei alla ricerca di altri investimenti in criptovalute, prendi in considerazione di acquistare durante la prevendita di InQubeta per far parte del futuro degli investimenti in criptovalute.

