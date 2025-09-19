Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN

Venerdì sera, allo stadio Via del Mare, si giocherà Lecce-Cagliari, match valido per la quarta giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta streaming e on demand su DAZN, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico di Alessandro Budel. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45, dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine.

I tifosi di Lecce e Cagliari possono valutare la sottoscrizione del MyClubPass di DAZN, il nuovo abbonamento che consente di guardare tutte le partite della propria squadra del cuore a prezzo scontato. Fino al 5 ottobre sarà possibile attivare il pass in questione al prezzo di 29,99 euro al mese per un anno.

Serie A, Lecce-Cagliari: anticipo della quarta giornata

Avvio di campionato non semplice per i salentini. Dopo il buon pareggio sul campo del Genoa all’esordio, la squadra di Eusebio Di Francesco ha perso 2-0 davanti al proprio pubblico contro il Milan e subito un perentorio 4-1 dall’Atalanta a Bergamo. Va da sé che contro la squadra rossoblù, una diretta concorrente per la lotta salvezza, l’undici salentino dovrà riuscire a fare del proprio meglio per conquistare la prima vittoria della stagione.

Per la formazione di casa non sarà però una partita semplice. Il Cagliari, infatti, in queste prime uscite ha ben impressionato, sia alla prima in casa contro la Fiorentina, pareggiando per 1-1, sia in trasferta sul campo dei campioni d’Italia, perdendo soltanto nel finale una partita altrimenti indirizzata verso un pareggio a reti inviolate, prima del convincente successo casalinga sul Parma con un netto 2-0.

Queste le probabili formazioni del match di questa sera in scena allo stadio Via del Mare di Lecce.

Lecce (4-3-3) : Falcone; Kouassi, Thiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Stulic, Sottil, Tere Morente.

: Falcone; Kouassi, Thiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Stulic, Sottil, Tere Morente. Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Obert; Adopo, Folorunsho, Prati; Gaetano; Belotti, Esposito.