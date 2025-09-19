 Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN

Allo stadio Via del Mare di Lecce la squadra salentina ospita i sardi nel match valido per l'anticipo del quarto turno di campionato.
Lecce-Cagliari è l'anticipo della quarta giornata di Serie A: guardalo con MyClubPass di DAZN
Entertainment Sport
Allo stadio Via del Mare di Lecce la squadra salentina ospita i sardi nel match valido per l'anticipo del quarto turno di campionato.

Venerdì sera, allo stadio Via del Mare, si giocherà Lecce-Cagliari, match valido per la quarta giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta streaming e on demand su DAZN, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico di Alessandro Budel. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45, dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine.

I tifosi di Lecce e Cagliari possono valutare la sottoscrizione del MyClubPass di DAZN, il nuovo abbonamento che consente di guardare tutte le partite della propria squadra del cuore a prezzo scontato. Fino al 5 ottobre sarà possibile attivare il pass in questione al prezzo di 29,99 euro al mese per un anno.

Vai all’offerta di DAZN

dazn piani

Serie A, Lecce-Cagliari: anticipo della quarta giornata

Avvio di campionato non semplice per i salentini. Dopo il buon pareggio sul campo del Genoa all’esordio, la squadra di Eusebio Di Francesco ha perso 2-0 davanti al proprio pubblico contro il Milan e subito un perentorio 4-1 dall’Atalanta a Bergamo. Va da sé che contro la squadra rossoblù, una diretta concorrente per la lotta salvezza, l’undici salentino dovrà riuscire a fare del proprio meglio per conquistare la prima vittoria della stagione.

Per la formazione di casa non sarà però una partita semplice. Il Cagliari, infatti, in queste prime uscite ha ben impressionato, sia alla prima in casa contro la Fiorentina, pareggiando per 1-1, sia in trasferta sul campo dei campioni d’Italia, perdendo soltanto nel finale una partita altrimenti indirizzata verso un pareggio a reti inviolate, prima del convincente successo casalinga sul Parma con un netto 2-0.

Queste le probabili formazioni del match di questa sera in scena allo stadio Via del Mare di Lecce.

  • Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Thiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Stulic, Sottil, Tere Morente.
  • Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Obert; Adopo, Folorunsho, Prati; Gaetano; Belotti, Esposito.

Vai all’offerta di DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero

Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero
Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero

Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero
Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€

Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€
Champions League al via: quando giocano le italiane e dove vedere le partite

Champions League al via: quando giocano le italiane e dove vedere le partite
Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero

Mondiale pallavolo: come vedere Italia vs Ucraina in streaming dall'estero
Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero

Mondiali di atletica 2025: come vedere le gare di oggi in streaming dall'estero
Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€

Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€
Champions League al via: quando giocano le italiane e dove vedere le partite

Champions League al via: quando giocano le italiane e dove vedere le partite
Federico Pisanu
Pubblicato il
19 set 2025
Link copiato negli appunti