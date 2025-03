Lecce-Milan: come vederla in streaming, orario e formazioni

In questo articolo vediamo dove vedere Lecce-Milan in streaming, ma prima inquadriamo il contesto della sfida. Dopo le polemiche di questi giorni, con Sérgio Conceição costretto a licenziare il suo collaboratore, il Milan torna di nuovo in campo per provare a risollevarsi. I rossoneri però si ritroveranno in trasferta contro il Lecce, squadra pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere. I salentino del tecnico Giampaolo arrivano da due sconfitte consecutive e hanno intenzione di regalare una gioia ai propri tifosi.

L’appuntamento sarà oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Via del Mare, con diretta streaming su DAZN. Ma andiamo a scoprire maggiori info sulla partita.

Serie A: guarda Lecce-Milan in streaming su DAZN

La stagione del Milan fino a questo momento è stata negativa. Nonostante la vittora della Supercoppa Italiana, i rossoneri sono usciti maldestramente dai playoff di Champions League contro un tutto fuorché irresistibile Feyenoord. E in questo momento sono a qualcosa come 12 punti dal quarto posto, piazzamento utile per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea. A dirla tutta, ad ora Leao & Co. sarebbero fuori anche dall’Europa League ed è a rischio anche un posto in Conference.

Ma l’annata può ancora essere salvata, almeno in parte: c’è ancora la Coppa Italia da poter conquistare e il campionato va onorato fino in fondo. A partire dalla trasferta contro il Lecce, squadra che ha invece un solo obiettivo: la salvezza. Insomma, una partita tutta da vivere, e che è possibile vedere in streaming su DAZN.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Conceição dovrà fare a meno dello squalificato Maignan. Al suo posto giocherà Sportiello. Possibile panchina sia per Theo Hernandez che Leao: al loro posto dovrebbero giocare Bartesaghi e Sottil. Dentro anche Abraham, che potrebbe prendere inizialmente il posto di Gimenez. Nel Lecce è in dubbio Krstovic, che Giampaolo proverà a recuperare fino all’ultimo. Se non dovesse farcela, dovrebbe agire Pierotti come unica punta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Rebic, Pierotti. All. Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Abraham. All. Conceiçao.

Con l’abbonamento Standard di DAZN puoi vedere non solo Lecce-Milan, ma tutta la Serie A, la serie B, la Liga e molti altri sport. Disponibile al prezzo di 34,99€ al mese. Scopri di più sul sito ufficiale di DAZN.