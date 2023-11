Come vedere Lecce-Milan in streaming (Serie A)

Lecce-Milan allo stadio Via del Mare per la giornata 12 di Serie A, con fischio d’inizio sabato 11 novembre alle ore 15:00 e possibilità di vederla in streaming solo su DAZN. La direzione è affidata all’arbitro Abisso. La trasferta pugliese dei rossoneri servirà per capire se, per la squadra di Pioli, il momento più difficile è da considerarsi alle spalle.

Serie A: guarda Lecce-Milan in streaming

Dopo una partenza lanciata, il cammino dei padroni di casa in campionato ha subito una brusca frenata: ora sono tredicesimi in classifica a 13 punti, ma con tutte le intenzioni di risollevare la testa e tornare alla vittoria. Terzi invece gli ospiti, a 22 punti, galvanizzati dalla vittoria in Champions League ottenuta in settimana contro il PSG.

I tifosi giallorossi e quelli rossoneri hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Fabio Bazzani. Lo si può fare da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone, tablet, computer e televisori.

Da uno sguardo alle probabili formazioni, emerge la volontà di mandare subito in campo il migliore schieramento possibile da parte dei due allenatori, D’Aversa e Pioli, al netto degli infortuni: Almqvist da una parte, Bennacer, Caldara, Kalulu e Kjaer dall’altra.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Kaba, Ramadani, Rafia, Strefezza, Krstovic, Banda;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus Cheek, Krunic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao.

Il pronostico vede favoriti i rossoneri, ma attenzione alle conseguenze della fatica accumulata nelle gambe con l’impegno infrasettimanale di Champions. I padroni di casa, di fronte al loro pubblico, non hanno alcuna intenzione di rendere semplice la trasferta.

Un abbonamento a DAZN è l’unico modo per vedere tutte le partite della Serie A in streaming. Attivandolo si potranno vedere anche i match di Serie B, LaLiga, Liga Portugal, Europa League e Conference League.

