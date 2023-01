Come vedere Lecce-Milan in streaming

Lecce-Milan è il match del sabato pomeriggio per la diciottesima giornata di Serie A, disputato nella cornice dello stadio Via del Mare. Le due squadre, in campo alle ore 18:00 del 14 gennaio, cercheranno di allungare le mani sui punti i palio, così da poter continuare a inseguire i propri obiettivi: una salvezza tranquilla per i padroni di casa e il sogno dello scudetto bis per gli ospiti.

Lecce-Milan: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Dando uno sguardo alla classifica, i padroni di casa si trovano in undicesima posizione con 19 punti, a pari merito con Bologna ed Empoli. Terzi invece gli ospiti, agganciati e sorpassati nell’ultimo turno dalla Juventus (per differenza reti) con la quale condividono a 37 punti l’inseguimento alla capolista Napoli. Sono in totale 39 gli incontri tra le due squadre, nella storia, con 24 vittorie del Milan, 2 del Lecce e 13 pareggi.

Ecco dunque le probabili formazioni schierate dai due allenatori, Baroni e Pioli, al calcio d’inizio.

Lecce: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Blin, Maleh, Strefezza, Colombo, Di Francesco;

Milan: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Pobega, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud.

