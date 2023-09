Come vedere Lecce-Napoli in streaming (Serie A)

Lecce-Napoli va in scena allo stadio Via del Mare, con fischio d’inizio sabato 30 settembre alle ore 15:00. È possibile vederla in streaming su DAZN, anche approfittando dell’offerta con il piano START da 9,99 euro/mese che, fino a fine ottobre, include tutte le partite della Serie A. È la sfida che apre la settima giornata del campionato.

Serie A: guarda Lecce-Napoli in streaming

A sorpresa, i due club sono pari in classifica: 11 punti per entrambi, rispettivamente al sesto e quinto posto. I giallorossi sono senza alcun dubbio la sorpresa di questa stagione, fermati solo dalla Juventus nei giorni scorsi dopo un inizio perfetto e al di sopra delle aspettative. Qualche scivolone di troppo invece per gli azzurri, nonostante lo scudetto cucito sulla maglia e l’ambizione di fare il bis.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico affidato a Manuel Pasqual.

Ecco come i due allenatori, D’Aversa e Garcia, dovrebbero iniziare il match. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Rafia, Ramadani, Kaba, Almqvist, Krstovic, Strefezza;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La differenza dei valori in gioco fa pendere il favore del pronostico dalla parte degli ospiti, per i quali, alla vittoria, è assegnato il 54% di possibilità. Solo il 21% per i padroni di casa, che nelle prime giornate hanno però già dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà le big.

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming tutta la Serie A, dieci partite su dieci in ogni turno. Come anticipato in apertura, la promozione in corso (fino al 2 ottobre) permette di attivare il piano START da 9,99 euro al mese e guardarle senza costi aggiuntivi per tutto il prossimo mese.

