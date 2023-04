Come vedere Lecce-Napoli in streaming (Serie A)

Lecce-Napoli vede i giallorossi ospitare la capolista del campionato, per la giornata 29 di Serie A. Va in scena allo stadio Via del Mare un incontro sulla carta già quasi deciso in partenza, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa, considerando lo scivolone degli azzurri nell’ultimo turno di campionato. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 19:00 di venerdì 7 aprile con diretta esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Lecce-Napoli in streaming

Dominatori assoluti della classifica, primi con 71 punti, ai partenopei manca ormai solo la certezza matematica per poter allungare le mani sul terzo scudetto della loro storia. Qualche preoccupazione in più per i pugliesi, sedicesimi con 27 punti e la lotta per la retrocessione subito alle spalle.

Ai tifosi segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Così i due tecnici, Baroni e Spalletti, dovrebbero iniziare la gara: ecco le probabili formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Maleh, Colombo, Strefezza, Di Francesco;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhami, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Come anticipato in apertura, i pronostici sono a favore degli azzurri con il 58% di probabilità assegnato alla loro vittoria. Solo 17% per gli avversari e 25% per un pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero, ma non vuoi rinunciare alla partita con telecronaca in italiano, hai la possibilità di guardare Lecce-Napoli senza problemi, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. Devi solo prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy se ti connetti da una rete aperta o condivisa, ad esempio da quella di un albergo.

Il consiglio è di affidarsi a una soluzione dedicata e certificata, come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) che include tutto ciò che serve, anche per lo streaming: non solo una Virtual Private Network con server distribuiti nel mondo, ma anche antivirus, gestore password e spazio sul cloud per backup con crittografia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.