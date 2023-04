Come vedere Lech Poznan-Fiorentina in streaming

Lech Poznan-Fiorentina è l’andata dei quarti della Conference League, torneo che si concluderà con la finale di Praga a inizio giugno. I viola sono reduci da un cammino fin qui perfetto e hanno tutte le intenzioni di allungare le mani sul trofeo, vinto lo scorso anno da un’altra italiana (la Roma). Il fischio d’inizio del match che li vede sfidare i polacchi è previsto alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile, nella cornice dell’impianto INEA Stadion e con la possibilità di seguirlo in diretta.

Conference League: guarda Lech Poznan-Fiorentina in streaming

La squadra di mister Italiano sta vivendo un momento di forma straordinaria, continuando a gareggiare su tutti i fronti: in questa competizione, ma anche in Coppa Italia (dove ha già ipotecato il passaggio per la finale di Roma) e in Serie A con una lunga serie di risultati utili consecutivi.

I tifosi hanno a disposizione due opzioni per guardare la partita: la prima è quella che passa dallo streaming su DAZN, la seconda invece dalla diretta trasmessa su Sky e NOW. In entrambi i casi si può contare sulla telecronaca nella nostra lingua.

Diamo ora uno guardo alle probabili formazioni che i due allenatori, van den Brom e Italiano, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Lech Poznan (3-5-2): : Bednarek, Salamon, Karlstrom, Milic, Pereira, Skoras, Afonso Sousa, Kvekveskiri, Rebocho, Szymczak, Ishak;

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi vuol guardare Lech Poznan-Fiorentina dall’estero: la portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme lo consente, senza ostacoli. Connettendosi da reti aperte o condivise, come quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy.

