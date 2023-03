Lefant M210, là dove gli altri non riescono ad arrivare

Il mondo dei robot per le pulizie della casa sta andando verso una rapida standardizzazione nei formati e nelle tecnologie, qualcosa che inizia a comprimere progressivamente le possibilità di scelta degli utenti: se tutti i prodotti si assomigliano, dove sta il privilegio della scelta, il valore della differenza e la capacità di rispondere ad esigenze specifiche? Forma, dimensioni e specifiche si differenziano soltanto per piccoli dettagli ed è solitamente il costo a descrivere la qualità delle componenti e l’efficacia finale della pulizia. Lefant ha però buttato nella mischia qualcosa di differente, qualcosa che esalta il concetto del “less is more” attraverso un semplice ed intelligente accorgimento: la dimensione.

Lefant M210, infatti, è piccolo. Piccolo significa molte cose, ma è anzitutto una scelta precisa. Piccolo, infatti, implica una scelta di campo: non sarà un robot “mini” a poter pulire ampie superfici, ad esempio. Ma è sicuramente un robot “mini” a poter arrivare là dove gli altri neppure possono immaginare di infilarsi.

Lefant M210: piccolo è meglio

Ed è questo, infatti, il grande valore aggiunto del piccolo M210: grazie ad una altezza complessiva di soli 7,6 cm, il robot è in grado di infilarsi agilmente sotto cassettiere, divani e letti, anche quelli più bassi. 7,6 cm sono una dimensione tale per cui nemmeno un comune aspirapolvere è in grado di infilarsi, dunque stiamo parlando di antri oltre i quali soltanto un braccio umano (con somma difficoltà) potrebbe tentare di pulire.

Lefant M210 svolge questo compito senza alcun problema: può arrivare in profondità in queste fessure minimali, può portare le proprie spazzole fino agli angoli, può muoversi nell’oscurità senza problemi e può uscirne con un contenitore della polvere pieno di risultati. Questa immagine descrive un passaggio sotto un letto alto appena 7,7 cm: il risultato sul pavimento è eclatante:

L’ingresso è avvenuto attraverso un comando di pulizia “casuale” (il robot sceglie casualmente il percorso, continuando quindi nella pulizia attraverso algoritmi che ne regolano l’aggiramento di ostacoli ed il cambio di traiettoria dopo aver in contrato un limite non superabile), dopodiché le ruote gommate hanno portato il corpo del Lefant verso zone in cui soltanto smontando il mobile sarebbe possibile arrivare. Grazie al flash abbiamo messo in luce il doppio passaggio del robot poco prima del completamento della pulizia:

Grazie al piccolo M210, quindi, la raccolta della polvere è arrivata là dove la polvere si accumula con maggior facilità approfittando dei favori del tempo. Questo privilegio è di grande aiuto per la pulizia quotidiana della casa e di grande conforto per quanti soffrono di allergia, poiché grazie ad un “mini” robot è possibile eliminare depositi che una semplice finestra aperta potrebbe altrimenti rapidamente sollevare nell’ambiente circostante.

Due spazzole laterali aumentano il profilo di raccolta del robot, portando lo sporco verso il bocchettone centrale (una porta brushless che sa quindi gestire agilmente anche i peli di animali senza incagliarsi). Qui un sistema di aspirazione da 1800 pa assorbe polvere e briciole per portarle verso il cestello di raccolta con doppio filtro. Proprio all’altezza del filtro sarà facile comprendere quale sia stata l’efficacia della pulizia e quale lo sporco invisibile che il Lefant M210 è stato in grado di eliminare.

Attenzione a questo dettaglio: l’assenza di un rullo di raccolta dello sporco, con compito affidato esclusivamente ad un bocchettone di aspirazione, consente di annullare completamente il rischio di vedere i capelli arrotolati alle spazzole invece che depositati nel raccoglitore. Il cambio di paradigma rispetto alla concorrenza è radicale, rendendo l’M210 decisamente ideale quando peli e capelli sono la parte più consistente del residuo da raccogliere:

Il robot si rivela peraltro ideale anche per un altro compito, ossia l’eliminazione dei peli degli animali che il pavimento raccoglie sempre con generosità: la presenza di un animale domestico sarà motivo ideale per portarsi in casa un M210 e lasciarlo operare tra peli, polvere, residui di cibo e altro ancora.

Sta tutto in appena 28 cm di diametro, con batterie che assicurano cicli di pulizia che vanno oltre l’ora di autonomia. Il device, infatti, necessita di vari passaggi in virtù della sua piccola dimensione che lo costringe a percorsi più lunghi per poter arrivare ovunque. Questo gli dona al tempo stesso capillarità nella pulizia e capacità di arrivare in ogni angolo (anche in virtù di un particolare movimento a spirale per girare attorno agli ostacoli più piccoli): è sufficiente lasciarlo lavorare in autonomia durante la giornata per poter arrivare la sera e trovare pavimento pulito, polvere eliminata e robot in carica presso la sua sede dedicata.

Il controllo da remoto avviene attraverso un’app per Android e iOS che consente di gestire ogni singolo aspetto del ciclo di pulizia: partenza, rientro, impostazioni (modalità “silenziosa”, “standard” o “potente”), logica di spostamento (“casuale”, “lungo la parete”, “su punti fissi”). Addirittura, l’app è in grado di telecomandare il robot per poterlo mandare manualmente esattamente dove desiderato per pulizie precise, mirate ed efficaci.

Per tutto ciò bastano 109,99 euro su Amazon. Dopo il primo giro sotto i mobili la spesa sarà già ampiamente giustificata.

In collaborazione con Lefant

