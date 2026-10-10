 Lefant M2L Plus costa pochissimo ma aspira e lava i pavimenti in un attimo
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Lefant M2L Plus costa pochissimo ma aspira e lava i pavimenti in un attimo

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2L Plus ha una potenza da 6000 Pa, mappatura delle stanze e stazione di svuotamento automatico.
Lefant M2L Plus costa pochissimo ma aspira e lava i pavimenti in un attimo
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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2L Plus ha una potenza da 6000 Pa, mappatura delle stanze e stazione di svuotamento automatico.
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Lefant M2L Plus: mappatura, svuotamento e 6000 Pa

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono il Lefant M2L Plus uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in commercio, soprattutto a questa cifra. Possiamo innanzitutto notare la potenza di aspirazione da 6000 Pa per una raccolta efficiente della polvere, dei peli di animali domestici, dei capelli dei detriti. Inoltre combina l’aspirazione con il lavaggio grazie a un serbatoio dell’acqua da 300 ml che, tramite l’app dedicata, potrai regolarlo su 3 livelli differenti.

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Offre la tecnologia di navigazione LiDAR a 360° con 9 sensori di distanza a triangolazione e un angolo di rilevamento da 190° per rilevare in modo accurato qualsiasi oggetto lungo il percorso. In più avrai la possibilità di fargli mappare le tue stanze anche su più piani per pianificare il percorso di pulizia migliore. Troverai inclusa la stazione di caricamento e svuotamento automatico che ti permetterà di diminuire drasticamente la manutenzione: una volta ogni 75 giorni.

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Pubblicato il 10 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
10 ott 2026
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