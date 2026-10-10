Lefant M2L Plus costa pochissimo ma aspira e lava i pavimenti in un attimo

Stai cercando un robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti in una sola passata senza dover spendere cifre esorbitanti ma non sei riuscita a trovare ancora l’offerta giusta? Allora dai un’occhiata a questa che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Lefant M2L Plus a soli 179,99 euro, invece che 599,99 euro.

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Lefant M2L Plus: mappatura, svuotamento e 6000 Pa

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono il Lefant M2L Plus uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in commercio, soprattutto a questa cifra. Possiamo innanzitutto notare la potenza di aspirazione da 6000 Pa per una raccolta efficiente della polvere, dei peli di animali domestici, dei capelli dei detriti. Inoltre combina l’aspirazione con il lavaggio grazie a un serbatoio dell’acqua da 300 ml che, tramite l’app dedicata, potrai regolarlo su 3 livelli differenti.

Offre la tecnologia di navigazione LiDAR a 360° con 9 sensori di distanza a triangolazione e un angolo di rilevamento da 190° per rilevare in modo accurato qualsiasi oggetto lungo il percorso. In più avrai la possibilità di fargli mappare le tue stanze anche su più piani per pianificare il percorso di pulizia migliore. Troverai inclusa la stazione di caricamento e svuotamento automatico che ti permetterà di diminuire drasticamente la manutenzione: una volta ogni 75 giorni.

Avvaliti velocemente di questa spettacolare occasione prima che scada o le unità disponibili spariscano. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Lefant M2L Plus a soli 179,99 euro, invece che 599,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.