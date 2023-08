L'efficienza nel Cloud: piani annuali Internxt a prezzi stracciati!

In un mondo sempre più connesso, la sicurezza dei dati personali e la protezione della privacy online sono diventate priorità fondamentali. Ecco perché la promozione estiva di Internxt, rinomato provider di servizi di cloud storage, è da non perdere se desideri un archivio online sicuro e affidabile: uno sconto del 50% su tutti i piani a vita. Con questa promozione, Internxt offre una soluzione completa che mette al primo posto la sicurezza e la privacy dei propri utenti.

Perché Internxt conviene?

Internxt offre molto più di semplice archiviazione. È un cloud storage completo che permette agli utenti di salvare file da qualsiasi dispositivo e di eseguire backup sia per scopi lavorativi che personali. Foto, video, documenti – tutto può essere memorizzato in modo sicuro e accessibile ovunque ci si trovi. La piattaforma è compatibile con diverse piattaforme, inclusi dispositivi mobili, web e desktop, persino su Linux.

I piani di Internxt sono progettati con la massima privacy in mente: la piattaforma non solo crittografa i dati in transito, ma frammenta e crittografa end-to-end ogni singolo dato già prima di lasciare il dispositivo dell’utente. L’utilizzo della crittografia zero-knowledge AES-256 garantisce che solo l’utente stesso possa accedere ai propri file archiviati.

Uno dei tratti distintivi di Internxt è la sua trasparenza e il suo impegno verso l’open source. Il codice sorgente della piattaforma è accessibile al pubblico su GitHub, consentendo a chiunque di controllare e verificare personalmente la sicurezza dei servizi offerti. Internxt rispetta rigorosamente il GDPR ed è stato verificato e certificato indipendentemente da Securitum, un’azienda leader in Europa in penetration testing.

La promozione estiva di Internxt offre agli utenti l’opportunità di godere dei suoi servizi ad un prezzo imbattibile. I tre piani esclusivi a vita, che includono tutte le funzionalità e i servizi di privacy della piattaforma, sono scontati del 50%. Il piano da 2 TB è disponibile a soli 149 euro invece di 299 euro, mentre i piani da 5 TB e 10 TB sono rispettivamente a 249 euro e 499 euro. Questi prezzi, una tantum, assicurano uno spazio di archiviazione sicuro e accessibile a vita, senza costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.