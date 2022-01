Lega Serie A con Socios per Supercoppa e Coppa Italia

Si fa sempre più stretto il legame tra il mondo del calcio e quello delle piattaforme che operano sulle strutture decentralizzate delle blockchain. Un'ennesima testimonianza giunge sotto forma della stretta di mano siglata da Lega Serie A e Socios.com, unite da una nuova partnership nel nome di sponsorizzazioni e fan token.

L'annuncio è arrivato a poche ore dalla finale di Supercoppa che questa sera vedrà Inter e Juventus contendersi il trofeo a Milano. Nell'occasione, i nerazzurri scenderanno sul terreno di San Siro indossando una maglia speciale personalizzata con un codice QR che, una volta scansionato, rimanderà all'ascolto dell'inno.

