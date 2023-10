Non è mai troppo presto per il Calendario dell'Avvento LEGO (-20%)

Non credete a chi predica la calma, sostenendo che manchino ancora 66 giorni a Natale: è già dietro l’angolo. Meglio portarsi avanti, anche con i regali. Il primo grande affare della stagione è il Calendario dell’Avvento 2023 di LEGO City, proposto oggi da Amazon in sconto del 20% rispetto al listino.

Lo sconto su LEGO City: Calendario dell’Avvento 2023

Contiene ben 24 regali, da aprire uno per ogni giorno di dicembre. Tra questi, le minifigure di Babbo Natale, della signora Babbo Natale, un cantore, un giocatore di hockey e uno scultore di ghiaccio. Non mancano nemmeno un pupazzo di neve e una renna, cuccioli e gattini, la slitta e l’albero. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

I bambini possono ripiegare il tappeto da gioco festivo e scoprire un accogliente paese delle meraviglie invernale, un’ambientazione magica per creare storie e avventure con i loro giocattoli.

In questo momento, l’edizione 2023 del Calendario dell’Avvento di LEGO City è in vendita sull’e-commerce al prezzo di soli 21,52 euro invece di 26,99 euro come da listino. Lo sconto del 20% è applicato in automatico: non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, è tutto pronto per metterlo nel carrello. È adatto ai bambini dai 5 anni in su.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio garantita entro domani. Se effettui subito l’ordine, arriverà in 24 ore. Poi, starà a te resistere alla tentazione di iniziare ad aprirlo prima di dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.