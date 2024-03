LEGO CITY Undercover per PS4: CROLLO del prezzo su Amazon

Preparati a vivere un’esperienza di gioco unica e coinvolgente con LEGO CITY Undercover per PlayStation 4. In questo emozionante titolo, vestirai i panni di Chase McCain, un agente di polizia pronto a tutto pur di fermare il temibile criminale Rex Fury, appena evaso e determinato a seminare il caos in città. Con una narrazione avvincente e colpi di scena, questo titolo ti catapulterà in un’avventura indimenticabile che ti terrà incollato allo schermo. Attualmente in sconto folle del 48% su Amazon, non lasciartelo scappare al prezzo stracciato di soli 12,90 euro, anziché 24,59 euro.

LEGO CITY Undercover per PS4: impossibile resistergli a questo prezzo

Lasciati sorprendere dalla vastità e dalla vivacità della metropoli open world di LEGO City. Con più di 20 quartieri da esplorare e investigare, ogni angolo della città nasconde segreti da scoprire e crimini da risolvere. E cosa c’è di meglio di affrontare questa sfida insieme a un amico? Grazie alla modalità cooperativa a due giocatori, potrai unire le forze con un compagno per mettere a segno arresti spettacolari e ripristinare la pace in città.

Ma non ti fermare solo all’azione poliziesca: immergiti completamente nell’esperienza di LEGO CITY Undercover scoprendo divertenti e irresistibili riferimenti cinematografici sparsi per tutta la città. Guida una vasta gamma di veicoli, dai classici auto della polizia a elicotteri spericolati, e preparati a vivere emozioni mozzafiato in frenetiche corse attraverso la città.

Con centinaia di oggetti da collezionare e una miriade di attività da svolgere, LEGO CITY Undercover offre un’esperienza di gioco ricca e appagante per giocatori di tutte le età. È il momento di mettere alla prova le tue abilità di detective e dimostrare di avere il coraggio e la determinazione necessari per riportare la giustizia a LEGO City.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare LEGO CITY Undercover con uno sconto assurdo del 48% su Amazon. Fallo subito tuo al prezzo speciale di soli 12,90 euro, anziché 24,59 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.