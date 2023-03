Festa del Papà: idee LEGO per un regalo a mattoncini

Cambiando oggi la pagina del calendario si apre il mese in cui accoglieremo, finalmente, la primavera, oltre che la Festa del Papà: l’appuntamento del 19 marzo si avvicina rapidamente e qui è dove proponiamo qualche idea regalo a mattoncini, direttamente dal catalogo LEGO. Una serie di spunti e ispirazioni per una sorpresa che sarà di certo gradita.

I set LEGO da regalare per la Festa del Papà

Gli appassionati della più recente serie TV ambientata nell’universo di Star Wars apprezzeranno di certo il set 75328 ( 69,99€) dedicato al Casco del Mandaloriano. Formato da un totale pari a 584 pezzi, rende omaggio al cacciatore di taglie con un modello alto 18 centimetri da esporre a casa o sulla scrivania dell’ufficio.

Gli amanti dell’arte troveranno pane per i loro denti con La Grande Onda di Hokusai, il set LEGO Art 31208 ( 99,99€): 1.810 tasselli da assemblare per poi appendere alla parete la riproduzione di un pezzo iconico dell’arte giapponese. Sono incluse tessere decorative che permettono di personalizzare l’opera in modo originale.

La magia del Doctor Strange prende vita nel set LEGO Marvel 76218 ( 249,99€) del Sanctum Sanctorum. Ben 2.708 pezzi per una ricostruzione a 360 gradi e strutturata su tre piani della famigerata dimora del supereroe con una libreria che nasconde un portale verso due mondi alternativi. Al suo interno trovano posto nove personaggi.

Il mastodontico set LEGO Super Mario 71411 ( 269,99€) dedicato al potente Bowser è tutto ciò che può desiderare un appassionato della serie Nintendo. L’antagonista per eccellenza, il boss finale dei titoli che la compongono, è celebrato con 2.807 pezzi che danno vita a una riproduzione con testa girevole, mandibole scattanti e arti snodabili. Include un espositore con due torri in grado di lanciare palle di fuoco e un blocco POW nascosto.

Rimanendo in ambito di videogame, non può mancare tra i suggerimenti il set LEGO Icons 10306 ( 239,99€) dedicato all’indimenticabile console Atari 2600. Una gioia per chi ha avuto modo di vivere in prima persona la prima era d’oro del mondo gaming e l’occasione perfetta per spiegarne il fascino ai più piccoli. Con i suoi 2.532 pezzi si riportano in vita la piattaforma, il joystick, tre cartucce e altrettante scene ispirate ad Asteroids, Adventure e Centipede.

Un grande classico: i motori. Fiore all’occhiello della linea LEGO Technic è il set 42143 ( 449,99€) che con i suoi 3.778 pezzi riproduce la Ferrari Daytona SP3 con un modello dalla lunghezza pari a 59 centimetri. Include un motore V12 con pistoni mobili, il cambio sequenziale a otto rapporti con palette, le portiere con apertura a farfalla, cerchioni cromati, tetto rimovibile e molto altro ancora.

Meno pezzi (905) per la riproduzione LEGO Technich 42151 ( 49,99€) della Bugatti Bolide. Il set è adatto anche ai più piccoli, così da poter trasmettere loro la passione per le quattro ruote.

Concludiamo la carrellata con il primo double pack LEGO Speed Champions 76918 ( 44,99€) dedicato alle McLaren F1 LM e McLaren Solus GT. Realizzato in collaborazione con la casa automobilistica, include un totale pari a 581 mattoncini da assemblare.

Quelle da noi segnalate sono solo alcune idee regalo a cui ispirarsi in vista del 19 marzo. Nulla vieta di sfogliare l’immenso catalogo LEGO e scegliere fra i tanti set a disposizione: ce n’è uno per ogni papà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.