LEGO Game Boy in offerta su Amazon: ecco quanto costa

C’è spazio anche per le promo a mattoncini nella Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon e che andrà avanti anche nella giornata di domani, come quella dedicata al Game Boy di LEGO. In questo momento, il set è più conveniente che mai, grazie a una promozione dedicata. È l’occasione giusta per comprarlo o per regalarlo, magari portandosi avanti in vista delle festività.

Il Game Boy di LEGO tra i migliori affari di oggi

È formato da 421 pezzi, riproduce in modo fedele (in scala quasi 1:1) l’icona console portatile di Nintendo con alcune chicche interessanti, che di certo riporteranno alla mente molti ricordi a chi ha posseduto l’originale. Tra queste figurano il Control Pad, i tasti SELECT e START e i pulsanti A e B. Ci sono anche i Game da inserire nell’apposito slot, schermate realizzate con tecnologia lenticolare (di The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Super Mario Land). Misura 14 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 3 cm di profondità. Altre informazioni e immagini nella scheda del prodotto.

Oggi trovi il set LEGO dedicato al Game Boy a un prezzo davvero conveniente. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di coupon o codici promozionali. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna senza spese aggiuntive. Il voto assegnato da migliaia di recensioni sfiora il perfect score: è un 4,8 stelle su 5.

La Festa delle Offerte Prime è appena iniziata e terminerà domani, mercoledì 7 ottobre. Per approfittare delle promozioni basta un abbonamento Prime: ti basta attivare la prova gratuita per ottenere 30 giorni di accesso a tutti i vantaggi inclusi, dallo shopping allo streaming dei contenuti su Prime Video, senza dimenticare il cloud gaming sulla piattaforma Luna.