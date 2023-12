LEGO Star Wars a un PREZZO FOLLE su Amazon: solo 21€

Ripercorri l’intera saga di Star Wars con questa collezione per PS5. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per PS5 è scontato a solo 21,16€. Quest’esclusiva Amazon contiene, oltre al gioco, anche un fantastico DLC con numerose aggiunte!

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, l’esperienza definitiva

Esplora l’universo di Star Wars come mai prima d’ora con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, un entusiasmante videogioco di avventura e azione che trasporta i giocatori attraverso l’epica narrativa di tutti e nove i film della celebre saga. Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, il gioco è disponibile in sconto nella sua versione PlayStation 5.

La trama avvincente segue le gesta di personaggi indimenticabili come Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 e C-3PO attraverso le epiche battaglie della saga, dalla Battaglia di Naboo alla conclusiva Battaglia di Endor. Con una struttura divisa in nove emozionanti capitoli, uno per ciascun film, il gioco offre una narrazione divertente e coinvolgente, impreziosita dal tipico umorismo LEGO.

Un’innovazione significativa permette ai giocatori di esplorare la galassia a loro piacimento, visitando luoghi iconici come Tatooine, Hoth, Endor e Coruscant. Inoltre, avranno l’opportunità di pilotare una vasta gamma di veicoli, dai famosi caccia TIE al celebre Millennium Falcon. Con una vasta gamma di personaggi, veicoli e minigiochi, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker offre un’esperienza di gioco completa e appagante, rendendo omaggio a una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi.

Grazie al DLC esclusivo potrai avere un sacco di skin tradizionali per vari personaggi, tra cui Luke, Leia, Han, Lando e Darth Vader!

Questa è veramente l’esperienza definitiva per tutti i fan di Guerre Stellari. Compra il titolo a soli 21,16€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.