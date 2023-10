LEGO STAR WARS Galactic Edition PS5: MEGA sconto del 31%

Sei pronto a vivere un’avventura epica nella galassia di Star Wars come mai prima d’ora? Preparati per l’emozionante viaggio di LEGO STAR WARS Galactic Edition per PS5, un’esperienza che ti catapulterà nel cuore dell’universo Star Wars. Ecco perché non puoi perderti l’opportunità unica di possedere questa incredibile edizione, oggi in offerta speciale al 31% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 22,49 euro.

LEGO STAR WARS Galactic Edition PS5: un’occasione da prendere al volo

La Galactic Edition è una festa per gli appassionati di Star Wars e amanti dei mattoncini LEGO. Con sei nuovi pacchetti nella Collezione Personaggi 2, includendo titoli imperdibili come Star Wars: Andor, LEGO Star Wars: Summer Vacation, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels e Star Wars: The Clone Wars, l’avventura è appena iniziata. Ma non è tutto! La Galactic Edition include anche i sette pacchetti della Collezione Personaggi originale, portando alla tua console personaggi iconici da The Mandalorian Stagione 1, Solo: A Star Wars Story, Personaggi Classici, Pacchetto Trooper, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Stagione 2 e The Bad Batch.

In LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker, il divertimento non finisce mai. Oltre a impersonare i tuoi personaggi preferiti e a sperimentare le avventure epiche delle saghe cinematografiche, avrai l’opportunità di pilotare alcuni dei veicoli più iconici e elettrizzanti di tutta la galassia. Salta a bordo del Millennium Falcon, sfreccia con i pod racer di Anakin Skywalker e vola nei cieli con gli X-Wing e i TIE Fighter. Ma le meraviglie della Galactic Edition non si fermano qui. Puoi anche viaggiare nell’iperspazio e scoprire pianeti sbloccabili durante le tue avventure, portando l’esplorazione galattica direttamente nella tua casa.

E ora, la migliore notizia di tutte: puoi vivere queste incredibili avventure a un prezzo straordinario! Solo per un periodo limitato, LEGO STAR WARS Galactic Edition per PS5 è disponibile su Amazon con uno sconto del 31%. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 22,49 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.