Lenovo Affidabilità Garantita: rimborsi fino a 1000€

Disponibile per tutti i prodotti consumer del catalogo Lenovo, il programma Affidabilità Garantita è oggi esteso per consentire di ricevere fino a 1.000 euro di rimborso. Può essere richiesto in caso di guasto tecnico manifestato dopo 30 giorni ed entro un anno dalla data di acquisto. Si applica a PC, tablet e monitor acquistati entro il 31 marzo 2023 attraverso qualsiasi canale. Si aggiunge alla possibilità di riavere il dispositivo riparato.

Rimborsi fino a 1.000 euro con Affidabilità Garantita di Lenovo

In caso di necessità, l’utente può contattare il servizio di assistenza fornito da Lenovo al numero di telefono 02-30310000 oppure attraverso il sito di supporto. Entro un periodo massimo di 30 giorni dalla data della riparazione sarà poi possibile presentare la richiesta di rimborso. Questo il commento di Valentina Fracassi, Marketing Manager di Lenovo in Italia, che spiega la finalità dell’iniziativa.

Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti dal programma al lancio, un’iniziativa dedicata al mercato italiano, che rientra nella nostra visione di attenzione ai clienti e massima affidabilità dei nostri prodotti. Vogliamo che i nostri clienti abbiano la migliore esperienza d’uso con la tecnologia, non solo dal punto di vista delle prestazioni e del design, ma anche dei servizi e dell’affidabilità. Con Affidabilità Garantita consentiamo ai clienti che scelgono Lenovo di fare affidamento in ogni occasione su un supporto tecnico di qualità superiore.

Per conslutare ulteriori dettagli e per effettuare la registrazione è possibile far riferimento al portale dedicato. Va precisato che il programma Affidabilità Garantita non copre i danni accidentali e i quelli provocati da incuria o da un utilizzo improprio del prodotto.

Tra le migliori offerte disponibili oggi all’interno dello store ufficiale Lenovo su Amazon segnaliamo il laptop IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 (-33%), il tablet Tab M10 FHD Plus (-20%) e il monitor D24 da 23,8 pollici (-19%).

