Lenovo Chromebox Micro per il digital signage

Durante l’evento Digital Signage Experience andato in scena al Convention Center di Las Vegas, Lenovo ha presentato Chromebox Micro. La new entry della linea è un lettore multimediale basato sul sistema operativo ChromeOS (lo stesso della gamma Chromebook) e progettato in modo specifico per l’utilizzo con display digitali e interattivi. Si tratta di un segmento di mercato in forte crescita, secondo il produttore, spinto dalle innovazioni emergenti in settori come retail, hospitality, sanità, istruzione ed enterprise.

Lenovo presenta Chromebox Micro con ChromeOS

È pensato per funzionare 24/7, senza sosta. Per questo, il suo design è privo di ventole e resistente alla polvere. Supporta inoltre il collegamento simultaneo a due schermi con risoluzione 4K. Quali sono le specifiche tecniche integrate? Eccole: processore Intel Celeron N4500 con architettura Jasper Lake, 8 GB di RAM, 32 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione, due porte USB Type-A, due USB-C, slot Ethernet, uscita video HDMI e jack audio.

Il tutto è racchiuso in dimensioni molto compatte (163x79x19,7 millimetri) e con un peso che si attesta a soli 450 grammi. Riportiamo di seguito le parole di Marc Godin (Vice President and General Manager Commercial Smart Devices Solutions Group di Lenovo) contenute nel comunicato stampa giunto in redazione.

Lenovo Chromebox Micro è un gioiello di design e di innovazione tecnologica, ed è il motore di un’ampia gamma di soluzioni digitali pensate per diversi settori e ambienti. Il dispositivo può contribuire a trasformare qualsiasi azienda, offrendo esperienze utente senza precedenti, in una soluzione piccola, ma potente e facile da implementare.

Grazie alla collaborazione con Instorescreen, sono stati realizzati display da 15,6 pollici e 21,5 pollici con un alloggiamento posteriore in grado di accoglierlo. Alimentazione e trasmissione video sono gestite da un unico cavo USB-C. Nell’immagine qui sotto il risultato finale.

Quanto costa? L’uscita sul mercato del dispositivo è prevista per il primo trimestre 2024 al prezzo di 219 euro più IVA.