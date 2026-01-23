Lenovo ha confermato le CPU NVIDIA N1 e N1X

Se due indizi fanno una prova, presto assisteremo alla presentazione ufficiale di NVIDIA N1/N1X, la nuova famiglia di processori per PC già protagonista di un’indiscrezione nei giorni scorsi. Quella odierna arriva direttamente dal sito ufficiale di Lenovo, su cui è stata individuata una pagina che fa riferimento direttamente alle CPU.

I primi laptop Lenovo con NVIDIA N1 e N1X

È quella dedicata a Legion Space, software che permette di intervenire su molti parametri dei laptop della gamma Legion. Nella tabella dei modelli supportati figura anche Legion 7 15N1X11. Il nome in codice 15N1X11 è piuttosto semplice da decifrare: 15 indica la diagonale del display, mentre la lettera successiva è associata al produttore del chip ( I per Intel, A per AMD e N per NVIDIA).

Un post su X suggerisce inoltre l’arrivo della versione N1 su altri portatili delle famiglie IdeaPad e Yoga, più precisamente IdeaPad Slim 5 14N1V11, IdeaPad Slim 5 16N1V11, Yoga Pro 7 15N1V11, Yoga Pro 7 15N1X11 e Yoga 9 2-in-1 16N1X11.

Insomma, sembra essere una questione di tempo prima dell’annuncio ufficiale. La presentazione potrebbe avvenire già entro il primo trimestre dell’anno. Quanto emerso oggi è interessante anche perché sembra confermare che entrambe le versioni della CPU siano destinate al laptop, mentre alcune voci di corridoio avevano ipotizzato l’arrivo di NVIDIA N1X sui desktop.

A livello di specifiche, dovrebbe trattarsi di processori a 3 nanometri con caratteristiche in linea con quelle viste nella piattaforma GB10 su DGX Spark, con supporto nativo all’intelligenza artificiale e 20 core. È quasi certa la dotazione di una GPU Blackwell ad alte prestazioni, sufficiente per garantire un’esperienza soddisfacente sui modelli per il gaming, senza richiedere l’installazione di una scheda video dedicata.

Disclaimer: il modello raffigurato nell’immagine di copertina è il Lenovo Legion Pro 7i presentato lo scorso anno e non uno di quelli che arriveranno con le CPU di NVIDIA a bordo.