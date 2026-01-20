NVIDIA nel mercato PC con i processori N1/N1X

Si prospetta un 2026 di novità per il settore PC. Da un lato la crisi della RAM che comporterà ulteriori aumenti dei prezzi portando inevitabilmente utenti e produttori a fare delle scelte, dall’altro l’ingresso di nuovi player con soluzioni hardware inedite. Su quest’ultimo fronte, NVIDIA potrebbe dire la sua con il lancio di processori dedicati.

NVIDIA N1/N1X: processori Arm per PC

L’indiscrezione di oggi dà seguito alle voci di corridoio emerse alcuni mesi fa. L’ultimo computer con un chip realizzato dal gruppo di Santa Clara è il Surface 2 di Microsoft con Tegra 4, al debutto nel 2013. Non fu un successo, anzi il contrario, a causa anche del sistema operativo Windows 8.1 RT che non riuscì mai a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ora i tempi potrebbero essere maturi per riprovarci. NVIDIA avrebbe messo in cantiere i suoi nuovi processori per PC con architettura Arm, proprio come fatto da Qualcomm con i suoi Snapdragon X2, con l’obiettivo di presentarli entro il primo trimestre 2026. È quanto riportato oggi da DigiTimes, sulla base di informazioni provenienti dalla catena di fornitura.

Si tratterebbe dei chip N1/N1X destinati al mercato consumer. Quattro le versioni previste, una al debutto nei prossimi due mesi, le altre tre invece più avanti nel corso dell’anno. La roadmap di più lungo termine avrebbe già fissato per il Q3 2027 l’esordio della successiva serie N2/N2X.

Cosa sappiamo, in termini di specifiche tecniche? Il primo processore N1X dovrebbe avere caratteristiche simili a quelle della piattaforma GB10 su cui si basa DGX Spark: a 3 nanometri, con supporto nativo all’intelligenza artificiale e GPU della famiglia Blackwell (prestazioni in linea con quelle di una RTX 5070). È realizzato in collaborazione con MediaTek e TSMC, dispone di 20 core e può gestire fino a 128 GB di memoria LPDDR5X.

Se sarà rispettata la tempistica indicata, con la presentazione nel Q1 di quest’anno, potremmo vedere arrivare i primi laptop con processore Arm di NVIDIA entro metà 2026. È l’ennesimo scossone assestato a un settore fino a oggi dominato dal duopolio formato da Intel e AMD.