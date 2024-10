Lenovo: Enza Truzzolillo nuovo CEO e General Manager per l'Italia

In azienda da 10 anni e forte di un’esperienza trentennale maturata nel settore IT, Enza Truzzolillo è stata nominata Amministratore Delegato e General Manager di Lenovo per l’Italia e Israele. Assumerà il ruolo ricoperto negli ultimi otto anni da Emanuele Baldi, che la società ringrazia per il contributo fornito.

Enza Truzzolillo è CEO e General Manager di Lenovo per Italia e Israele

55 anni, madre di due ragazzi e appassionata di vela, ha una profonda conoscenza del business e del mercato Large Enterprise. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, ha consentito a molte delle medie e grandi aziende italiane di integrare efficacemente le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, sostenendole nel loro percorso di crescita .

Truzzolillo è stata inserita da Forbes nella Lista delle 100 donne del 2024, insieme a fondatrici di aziende, imprenditrici, manager, artiste, scienziate, sportive e giornaliste. Ha fatto il suo ingresso in azienda nel dicembre 2014. Nel tempo, ha ricoperto diversi ruoli, come Workstation Biz Dev Manager, Channel Sales Manager e Large Enterprise Country Lead. Sul suo profilo LinkedIn si legge quanto segue.

La tecnologia ha il potere di realizzare il potenziale delle persone, favorire la collaborazione e trasformare le vite umane. È per questo che amo il mio lavoro.

In passato ha lavorato per HP, a partire dal 1997 e fino al 2014. Concludiamo con le parole di Francois Bornibus, EMEA President di Lenovo.