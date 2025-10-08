 Lenovo Idea Tab a meno di 200€ alla Festa delle Offerte Prime
Se cerchi un buon tablet che costi poco allora il Lenovo Idea Tab è un'ottima soluzione a meno di 200€ alla Festa delle Offerte Prime.
Il Lenovo Idea Tab è un’ottima soluzione per chi cerca un tablet che abbia tutto, ma che non costi troppo. Con meno di 200 euro questo ha anche la Tab Pen inclusa. Sul mercato di meglio non c’è a questo prezzaccio. Sfrutta la Festa delle Offerte Prime di Amazon per risparmiare su questo acquisto. Mettilo in carrello a soli 199 euro, invece di 329 euro.

Scegli ora Idea Tab a meno di 200€

Con 8GB di RAM e 256GB di ROM hai fluidità e spazio a volontà. Puoi installare tutte le app che ami e i giochi che preferisci. È perfetto per produttività e intrattenimento. E con la Tab Pen il suo display si trasforma in un foglio di carta digitale per prendere appunti, compilare e disegnare. Insomma, un vero e proprio gioiellino smart da portare sempre con te.

Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11

Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue

199,00 329,00€ -39,51%
Il processore MediaTek Dimensity 6300 è perfetto per gestire operazioni complesse e multitasking. Così ti assicuri prestazioni di alto livello nonostante un prezzo da scaffale. Il Lenovo Idea Tab offre un display da 11 pollici 2.5K a 2560 x 1600 pixel e 90Hz di refresh rate. I colori sono vividi e i dettagli realistici. Tutto con questo tablet prende vita sotto i tuoi occhi.

La batteria assicura un’autonomia incredibile, fatta per durare tutto il giorno e oltre. E con il WiFi 5 la connessione è super stabile e lo streaming incredibilmente fluido. Ordinalo adesso a soli 199 euro, invece di 3329 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 ott 2025
