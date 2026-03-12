 Lenovo Idea Tab con pennino in offerta per la primavera di Amazon
Il tablet è crollato al prezzo minimo storico: tra le migliori Offerte di Primavera anche quella dedicata al Lenovo Idea Tab con Tab Pen.
Il tablet è crollato al prezzo minimo storico: tra le migliori Offerte di Primavera anche quella dedicata al Lenovo Idea Tab con Tab Pen.

Versatilità al potere con Lenovo Idea Tab: oggi il tablet è al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita, per la Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon. Con sistema operativo Android e supporto alle funzionalità AI, include il pennino Tab Pen per scrivere o disegnare a mano libera direttamente sullo schermo, con un’esperienza paragonabile a quella della carta. È adatto sia alla produttività che all’intrattenimento multimediale.

L’offerta di primavera sul tablet Lenovo Idea Tab

Integra un display 2.5K da 11 pollici con refresh rate da 90 Hz per un’esperienza visiva di fascia alta. Sotto la scocca c’è il processore MediaTek Dimensity 6300 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, un comparto hardware in grado di sprigionare prestazioni elevate. Non mancano poi la connettività Wi-Fi e Bluetooth, fotocamere anteriore e posteriore, quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos e la batteria con autonomia estesa. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Il tablet Lenovo Idea Tab con il pennino Tab Pen

Grazie allo sconto di oggi, il tablet di Lenovo (modello Idea Tab) scende al suo minimo storico e lo puoi acquistare al prezzo finale di 179 euro. Come già scritto è incluso il pennino Tab Pen. La colorazione è Blue. Amazon si occupa di vendita e spedizione senza intermediari, assicurando inoltre la consegna gratis entro domani.

Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11

Lenovo Idea Tab Tablet – Display 11″ 2.5K (2560×1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa – Polar Blue

Siamo nel pieno della Festa delle Offerte di Primavera, l’iniziativa con cui l’e-commerce celebra l’arrivo della bella stagione. Fai un giro nella vetrina dedicata per scoprire le promozioni più interessanti disponibili in questo momento. Su queste pagine raccogliamo una selezione limitata delle occasioni migliori con proposte che spaziano tra informatica, elettronica, smart home e gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

12 mar 2026
