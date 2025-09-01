 Lenovo Idea Tab Pro con visione 3K @144Hz e memoria INFINITA è shock
Lenovo Idea Tab Pro è un prodotto eccezionale con penna inclusa per qualità 3K e un tablet da usare per lavoro, svago e studio.
Lenovo Idea Tab Pro è un prodotto eccezionale con penna inclusa per qualità 3K e un tablet da usare per lavoro, svago e studio.

Lenovo Idea Tab Pro è un tablet che non conosce limiti. Non solo in potenza ma anche in bellezza. È così avanzato da diventare ideale per qualunque scopo: studio, lavoro e svago grazie anche alla sua Tab Pen inclusa che lo trasforma in un quaderno su cui disegnare e scrivere. Il prezzo è decisamente ottimo con lo sconto del 13% su Amazon quindi mettilo in carrello a soli 349 euro e non ti pentire neanche per un secondo.

Un dispositivo di ultima generazione non solo in termini di design ma anche di componenti e potenza. Lenovo Idea Tab Pro è un prodotto ideale per soddisfare ogni esigenza e soprattutto per essere un compagno fedele e reattivo da qui ai prossimi anni. Disponibile in colorazione Seafoam Green, il device arriva con la sua penna che si attacca magneticamente alla scocca in metallo. È sia sottile che resistente per portarlo con te ovunque. Monta Android 14 come sistema operativo e grazie ai suoi 8GB di RAM e 256GB di memoria non hai di che preoccuparti: ogni desiderio viene avverato attraverso il processore MediaTek super funzionale.

Lenovo Idea Tab Pro, Display 3K da 12.7" 144Hz, Processore Mediatek Dimenity 8300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 6, Tablet Android 14, Tab Pen inclusa - Seafoam Green

Goditi applicazioni e uno spazio ampio su cui appuntare e disegnare grazie al display da 12,7 pollici che brilla di luce propria. Luminoso, colorato e soprattutto di qualità con una risoluzione pari al 3K che rende ogni dettaglio visibile e ben riconoscibile. Tutto questo non basta? Streaming e gaming diventano all’ordine del giorno grazie al refresh fissato a 144Hz che rende ogni scorrimento fluido come l’olio. Ma naturalmente le sue potenzialità non si esauriscono a ciò che ti ho appena detto visto che devo ancora elencare la batteria massiccia che dura un giorno intero, le fotocamere che sono sia frontali che posteriori e gli speaker integrati che offrono un suono pieno.

Insomma, con Lenovo Idea Tab Pro non c’è modo di rimanere scontenti. Collegati subito su Amazon e acquistalo a 349 euro invece di 399 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
1 set 2025
