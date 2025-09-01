Lenovo Idea Tab Pro con visione 3K @144Hz e memoria INFINITA è shock

Lenovo Idea Tab Pro è un tablet che non conosce limiti. Non solo in potenza ma anche in bellezza. È così avanzato da diventare ideale per qualunque scopo: studio, lavoro e svago grazie anche alla sua Tab Pen inclusa che lo trasforma in un quaderno su cui disegnare e scrivere. Il prezzo è decisamente ottimo con lo sconto del 13% su Amazon quindi mettilo in carrello a soli 349 euro e non ti pentire neanche per un secondo.

Un dispositivo di ultima generazione non solo in termini di design ma anche di componenti e potenza. Lenovo Idea Tab Pro è un prodotto ideale per soddisfare ogni esigenza e soprattutto per essere un compagno fedele e reattivo da qui ai prossimi anni. Disponibile in colorazione Seafoam Green, il device arriva con la sua penna che si attacca magneticamente alla scocca in metallo. È sia sottile che resistente per portarlo con te ovunque. Monta Android 14 come sistema operativo e grazie ai suoi 8GB di RAM e 256GB di memoria non hai di che preoccuparti: ogni desiderio viene avverato attraverso il processore MediaTek super funzionale.

Goditi applicazioni e uno spazio ampio su cui appuntare e disegnare grazie al display da 12,7 pollici che brilla di luce propria. Luminoso, colorato e soprattutto di qualità con una risoluzione pari al 3K che rende ogni dettaglio visibile e ben riconoscibile. Tutto questo non basta? Streaming e gaming diventano all’ordine del giorno grazie al refresh fissato a 144Hz che rende ogni scorrimento fluido come l’olio. Ma naturalmente le sue potenzialità non si esauriscono a ciò che ti ho appena detto visto che devo ancora elencare la batteria massiccia che dura un giorno intero, le fotocamere che sono sia frontali che posteriori e gli speaker integrati che offrono un suono pieno.

Insomma, con Lenovo Idea Tab Pro non c’è modo di rimanere scontenti. Collegati subito su Amazon e acquistalo a 349 euro invece di 399 euro.