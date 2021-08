Lenovo IdeaCentre 3: a qualcuno piace desktop

C'è chi ormai è già stato totalmente assorbito nel mondo laptop o dalla curiosità nei confronti dei Mini PC, ma per qualcuno il fascino e la solidità desktop restano insuperabili. Lenovo parla a questi ultimi, a chi vede nella solidità e nell'iconicità storica dei desktop il riferimento primo quando si tratta di sedersi alla scrivania per mettersi allo studio o al lavoro. Se la voce di Lenovo suona dolce ai tuoi orecchi, ascolta la cifra che ti sussurra: 318,65 euro, ossia un improvviso 15% di sconto per portare l'IdeaCentre 3 al tuo fianco.

Lenovo IdeaCentre 3

Prezzo TOP, per un device che può adattarsi ad una molteplicità di utilizzi senza battere ciglio. Tra le specifiche, infatti, si contano:

processore AMD Ryzen 3 3250U

SSD 256GB M.2

RAM 8GB espandibile fino a 16GB

Piccole dimensioni (7 litri), finitura grigia, 8 porte USB a disposizione, lettore schede 7-in-1 e una porta HDMI in uscita. Meno di 320 euro per rinnovare la tua postazione, insomma, ed avere a disposizione uno strumento senza colli di bottiglia nella normale produttività quotidiana.

Prepara oggi il tuo rientro dalle vacanze: Lenovo ti sta sussurrando la soluzione e, chi ha orecchi per il desktop, intenda.