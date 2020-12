Con caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività (editing documenti, navigazione, comunicazione da remoto) così come la didattica a distanza e l’intrattenimento multimediale, Lenovo IdeaCentre 3 (modello 07ADA05) è un PC desktop oggi in offerta sullo store online di MediaWorld al prezzo di 479 euro invece di 599 euro come da listino.

Mediaworld, offerta di Natale su Lenovo IdeaCentre 3

Queste le specifiche tecniche più importanti: processore AMD Ryzen 5-3500U, scheda video MD Radeon RX Vega 8, 8 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per lo storage, modulo WiFi, Bluetooth 5.0 e una moltitudine di porte per la connettività.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Tutto questo al prezzo di 479 euro invece di 599 euro come da listino con ritiro gratuito in negozio.