Echo Show 5, il miglior Amazon Echo che puoi regalare

Il miglior Amazon Echo che puoi regalare per il Natale 2020 è a questo punto l’Echo Show 5. I motivi sono essenzialmente tre. In primis, perché si tratta di un dispositivo iconico, che aggiunge il video al supporto vocale di Alexa, arricchendo l’esperienza e aggiungendo la possibilità delle videochiamate (aspetto assolutamente da non sottovalutare per questa stagione natalizia). Inoltre, perché lo sconto proposto è pari al 50% e questo rappresenta un taglio di tutto rispetto che porta il prezzo a soli 44,99 euro. Dulcis in fundo, l’aspetto più importante di tutti: è l’ultimo Echo che può essere consegnato in tempo per Natale.

Amazon Echo Show 5, l’ultimo Echo di Natale

Abbiamo seguito da vicino l’andamento dei prezzi e delle disponibilità degli Amazon Echo, sia di terza che di quarta generazione. Dopo il grande exploit del Black Friday sono andati in gran parte esauriti, con tempi di consegna spostati ormai inesorabilmente a metà gennaio e prezzi tornati ai livelli abituali. Da poche ore Amazon ha però rivoluzionato il listino, trovandosi evidentemente nelle condizioni di poter garantire ulteriori spedizioni, ed ha riaperto i rubinetti. Ancora una volta i device più semplici sono andati esauriti e per tutti ora le consegne sono fissate sul mese di gennaio (e in ogni caso non in tempo per essere messi sotto l’albero di Natale).

Tutti tranne uno: Amazon Echo Show 5. Sia in bianco che in nero.

Il prezzo attuale è esattamente quello dell’ultimo Black Friday, dunque il dispositivo torna al miglior prezzo di sempre proprio in occasione di questo ultimo exploit pre-natalizio.

Se l’Echo Show 5 è rimasto l’ultimo disponibile, non è certo per demerito: il device, anzi, è di sicura qualità, ma le sirene suonavano soprattutto per l’iconico design sferico della nuova generazione degli Echo Dot (disponibili ad un prezzo leggermente inferiore). Inoltre l’utilità del display da 5,5 pollici è spesso sottovalutata per il fatto che Alexa si presenta anzitutto come un assistente vocale.

Il fratello maggiore, Echo Show 8 (94,99 euro) pur rimanendo a prezzo di sconto non sarà consegnato prima del 5 gennaio. Sia i nuovi Echo Dot (29,99 euro) che quelli della generazione precedente (24,99 euro) non arrivano più entro Natale e questi ultimi potrebbero ormai andare di fatto fuori produzione. La Fire TV Cube ha una funzione differente e non è assimilabile ad un Echo, ma il prezzo sale in ogni caso a 89,99 euro.

La scelta è dunque a questo punto obbligata, ma è comunque una scelta del tutto valida. E viste le scarse disponibilità, con ogni probabilità resta una scelta accessibile soltanto per pochi giorni se non per poche ore: il countdown è agli ultimi rintocchi, dopodiché sarà tutto un “anche a te e famiglia”.