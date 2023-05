Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: oggi lo paghi 120 euro in meno

Il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 è un portatile economico ma performante, che solo oggi è disponibile su Amazon a soli 229 euro invece di 349 euro, con uno sconto del 34%. Approfitta subito di questa occasione e risparmia 120 euro sul tuo acquisto.

Chromebook Lenovo IdeaPad 3: ideale per numerose attività

Il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 è un dispositivo ideale per le attività quotidiane come navigare in internet, guardare video, scrivere documenti e inviare email. Il corpo ospita uno schermo da 14 pollici con risoluzione HD e tecnologia antiriflesso, che offre una buona visibilità anche in ambienti luminosi. Il processore è un Intel Celeron N4020 dual-core con 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC, che garantisce una buona fluidità e velocità di avvio. La batteria offre fino a 10 ore di autonomia.

La parte superiore ospita una webcam HD con microfono integrato, due altoparlanti stereo, una tastiera full-size e un touchpad multi-touch. Le porte disponibili sono: due USB 3.1, due USB Type-C, una per le cuffie e un lettore di schede microSD. Il sistema operativo è Chrome OS, che offre maggiore sicurezza e prestazioni.

Acquista ora il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 su Amazon a soli 229 euro invece di 349 euro: scopri la semplicità e la velocità dei Chromebook, dei dispositivi in grado di rivoluzionare la tua produttività mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.