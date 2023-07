Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: solo 229€ per questo gioiellino

Acquista subito il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a soli 229,90 euro, invece di 349 euro. Questa incredibile offerta a un prezzo speciale la trovi in questo momento, e per un tempo limitato, su Amazon. Approfittane ora, prima che sia troppo tardi. Grazie alla sua dotazione fantastica ottieni un laptop ultra leggero da portare sempre con te e super longevo grazie al sistema operativo ChromeOS che rende tutto veloce e fluido.

Con disponibilità immediata ti arriva a casa senza costi aggiuntivi grazie alla consegna gratuita offerta a tutti i clienti Prime. Grazie alla sua colorazione Abyss Blue si presenta elegante e piacevole da vedere. Il display da 15,6 pollici è il giusto compromesso tra comodità e portabilità. Dotato di tecnologia Full HD, offre una risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel e un pannello IPS che garantisce una visione perfetta da ogni angolazione.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: la soluzione giusta alla tua voglia di tecnologia

Scegli Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 15IJL6 che su Amazon è in offerta speciale. Dotato di una tecnologia potente, è l’ideale per chi vuole velocità, prestazioni, leggerezza e qualità. Il processore Intel Celeron N4500 è stato realizzato appositamente per offrire tutto questo in un notebook sottile. Inoltre hai ChromeOS, il sistema operativo che mantiene il tuo laptop veloce nel tempo.

Acquista ora il tuo IdeaPad3 Chromebook a soli 229,90 euro, invece di 349 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

