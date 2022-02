Lenovo IdeaPad 3: il miglior rapporto qualità/prezzo con Ryzen 5

Se hai bisogno di un computer portatile e vuoi fare un vero e proprio affare, non potrai resistere al Lenovo IdeaPad 3 equipaggiato con processore Ryzen e ben 12 GB di RAM. Un dispositivo versatile e dalle ottime performance che oggi scende ad un prezzo molto vicino al suo minimo storico a soli 515 euro su Amazon.

Computer portatile Lenovo IdeaPad 3: caratteristiche tecniche

Si tratta di un notebook dall’estetica piuttosto tradizionale, ma in una colorazione grigio platino decisamente elegante. Il display propone una diagonale classica da 15,6 pollici con risoluzione Full HD che, grazie ai bordi ultrasottili, riesce a mantenere una forma tutto sommato compatta. Tuttavia, non rinuncia alla webcam integrata con un doppio microfono con cancellazione del rumore per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni. Ottima la tastiera con layout completo che prevede anche il tastierino numerico, così come il touchpad piuttosto generoso che garantisce una gestione precisa del puntatore. Molto interessante la cerniera con apertura a 180 gradi che semplifica la condivisione dello schermo per eventuali presentazioni.

All’interno il computer ospita un processore AMD Ryzen 5 3500U quad-core con una frequenza massima di 3,7GHz. È una CPU a risparmio energetico che riesce a garantire diverse ore di autonomia, grazie anche al TDP personalizzabile. Questa è supportata da ben 12GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB. Sia la memoria di sistema che quella di archiviazione sono agevolmente espandibili. Anche dal punto di vista della connettività, la soluzione di Lenovo non lascia desiderare nulla. Le porte USB sono tre, di cui due con specifica USB 3.1. È presente anche una pratica uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Infine, il PC è perfettamente compatibile con Windows 11 ed è possibile effettuare l’upgrade non appena disponibile.

Grazie ad un sostanzioso calo di prezzo, il computer è disponibile su Amazon a soli 514,99 euro per un risparmio di oltre 200 euro sul prezzo di listino.

