Lenovo IdeaPad 3: il prezzo del Chromebook scende in offerta LAMPO

Lenovo IdeaPad 3 è un chromebook che risponde all’identikit perfetto del laptop leggero e veloce perfetto per lavorare e studiare in mobilità: oggi, grazie all’offerta Amazon, puoi acquistarlo a soli 249 euro invece di 299 e potrai subito scoprire tutti i vantaggi di avere un chromebook.

Lenovo IdeaPad 3: la scheda tecnica del chromebook

Il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un display da 15.6″ Full HD e 220 nits che ti regalerà immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Il laptop è alimentato da un processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3), che garantisce prestazioni ottimali nonostante la scocca sottile e leggera.

Lo storage da 64GB eMMC 5.1 ti offre tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza: è sufficiente per un Chromebook che basa tutta la sua esperienza sul cloud e sulla possibilità di sincronizzare il tuo lavoro ovunque ti trovi.

Non a caso, con l’acquisto di un chromebook riceverai subito 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno intero. Con Google One, avrai la tranquillità di sapere che i tuoi dati sono al sicuro e accessibili ovunque tu sia, rendendo il tuo Chromebook ancora più versatile e funzionale.

Una grande occasione da non farti scappare: il Lenovo IdeaPad 3 è tuo a soli 249 euro invece di 299.