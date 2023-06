Lenovo IdeaPad 3: notebook con i3, 8GB RAM, SSD 512GB e...250€ di sconto

Lenovo IdeaPad 3 è un notebook affidabile, potente e conveniente, che oggi su Amazon puoi acquistare a soli 379 euro invece di 629, risparmiando il 40% sul prezzo di listino.

Notebook Lenovo IdeaPad 3: ideale per ogni attività

Lenovo IdeaPad 3 è un notebook da 15.6 pollici con display FullHD, che offre una risoluzione di 1920×1080 pixel e una luminosità massima di 250nits. Il pannello è anti-glare, per ridurre i riflessi e garantire una visione ottimale in ogni condizione di luce. Il design è sottile e leggero, con uno spessore di soli 19.9 mm e un peso di 1.7 kg, ideale per portarlo sempre con te.

Il cuore del notebook è il processore Intel Core i3-1115G4, che assicura delle prestazioni elevate grazie alla sua frequenza base di 3 GHz e alla sua frequenza massima di 4.1 GHz. Si tratta di un processore di undicesima generazione, che integra la scheda grafica Intel UHD Graphics, capace di gestire applicazioni grafiche e multimediali senza problemi.

La memoria interna è composta da uno storage da 512GB SSD, che offre una velocità di trasferimento dati superiore rispetto ai tradizionali hard disk. Inoltre, lo storage è espandibile fino ad 1 TB, per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro, le tue foto, i tuoi video e i tuoi giochi preferiti.

La RAM è da 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200), anch’essa espandibile fino a 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200, per garantire una fluidità e una reattività eccezionali.

Il Lenovo IdeaPad 3 dispone inoltre di una webcam HD con copri-obiettivo fisico per la tua privacy, di due altoparlanti stereo con Dolby Audio per un suono chiaro e potente, di una tastiera ergonomica con tastierino numerico e di una batteria da 35 Wh che assicura fino a 6 ore di autonomia. Il sistema operativo è Windows 10 Home in modalità S, che offre maggiore sicurezza e facilità d’uso.

