Lenovo IdeaPad 3 con Windows 11: lo SCONTO da 100€

Un ottimo computer portatile, adatto anche ai professionisti e proposto da un marchio leader del mercato, oggi si trova a un prezzo davvero conveniente su Amazon. Si tratta del modello Lenovo IdeaPad 3 acquistabile con uno sconto immediato di 100 euro sul prezzo di listino. Una grande offerta per chi è alla ricerca di un nuovo laptop.

Il laptop Lenovo IdeaPad 3 è un’occasione

Ecco le più importanti specifiche tecniche integrate: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) circondato da bordi sottili ideale sia per il lavoro sia per la navigazione e l’intrattenimento multimediale, processore Intel Core i3-10110U di decima generazione con GPU ntel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 12 GB), unità SSD da 512 GB per lo storage (espandibile fino a 1 TB), webcam con microfono e otturatore, altoparlanti con supporto alla tecnologia Dolby Audio, lettore di impronte digitali incastonato nel pulsante di accensione per l’autenticazione biometrica, una gamma completa di porte per la connettività (USB, SD, HDMI, jack) e grande autonomia (fino a nove ore di utilizzo continuato con una sola ricarica. A racchiudere il comparto hardware un elegante telaio sottile in colorazione Platinum Grey. Altre informazioni nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è il nuovo Windows 11 nella sua versione Home e con licenza ufficiale Microsoft. Questo garantisce la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti per l’accesso alle funzionalità inedite della piattaforma, così come delle patch di sicurezza che aiutano a mantenere i dati e la privacy al sicuro.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il portatile Lenovo IdeaPad 3 approfittando dell’offerta Amazon che lo rende disponibile al prezzo finale di 499 euro invece di 599 euro come da listino. La spedizione è immediata, con consegna gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania.

