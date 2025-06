Lenovo IdeaPad 5 2 in 1 è un MUST HAVE con l'offerta a tempo

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che rende Lenovo IdeaPad 5 2 in 1 davvero imperdibile se stai cercando un notebook convertibile che sappia unire potenza di calcolo e versatilità. Ha in dotazione il processore Intel Core i5-13420H con grafica integrata Intel UHD, per gestire facilmente multitasking, una memoria reattiva e un ampio spazio di archiviazione. C’è anche il display touchscreen da 14 pollici ad alta risoluzione con cornici sottili e su cui scrivere o disegnare utilizzando il pennino Digital Pen 2, incluso nella confezione.

Notebook convertibile: Lenovo IdeaPad 5 2 in 1 in sconto

Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Tra le altre caratteristiche che vale la pena citare ci sono 16 GB di RAM, un’unità SSD da 512 GB, la connettività Wi-Fi 6 e numerose porte fisiche per il collegamento delle periferiche oltre al sensore di impronte digitali per accessi istantanei e all’otturatore fisico per la webcam, pensato per proteggere la tua privacy. La batteria in dotazione assicura un’autonomia elevata. L’affidabilità del marchio è fuori discussione: si tratta del leader nel mercato PC. Scopri di più nella scheda del portatile.

È un’offerta a tempo che potrebbe scadere a breve. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis prevista già entro domani.

Al prezzo finale di 699 euro, il notebook convertibile Lenovo IdeaPad 5 2 in 1 è un ottimo affare. Come descritto, le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, ma non solo. Il forte sconto è applicato in automatico. La colorazione del telaio è Luna Grey, quella visibile nelle immagini allegate.