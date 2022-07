Lenovo IdeaPad Chromebook: solo 189€ con Prime Day

Offerta eccezionale di Amazon per portarsi a casa il fantastico e pratico Lenovo IdeaPad Duet, il Chromebook 2-in-1, che puoi acquistare al prezzo di soli 189,00€. Merito dello sconto del 46% applicato sul costo di listino per l’iniziativa legata ai Prime Day 2022 riservata a tutti gli iscritti Amazon Prime. Se non possiedi l’abbonamento, puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

Lenovo IdeaPad Duet, il Chromebook 2-in-1 dallo sconto imperdibile per i Prime Day 2022

Caratteristica principale di questo laptop è sicuramente la sua possibilità di essere trasformato in qualsiasi momento in un pratico tablet. Puoi passare facilmente tra la modalità notebook e tablet quando vuoi: ti basta rimuovere la tastiera plug-and-play dai magneti per avere subito un potente tablet ultraportatile da 10.1 pollici.

Il display è di tipo IPS con risoluzione Full HD e luminosità massima fino a 400 nits, con un sistema alimentato da processore MediaTek P60T e scheda grafica integrata ARM Mali-G72 Mp3 GPU. Presenti anche una fotocamera frontale da 2 megapixel e un sensore posteriore da 8 megapixel.

Grazie al sistema Chrome OS, il Chromebook si avvia in soli 8 secondi ed è sempre pronto per accompagnarti per lo svago o il lavoro. La procedura d’avvio altamente verificata protegge i tuoi file dai virus con aggiornamenti gratuiti disponibili fino a giugno 2028 e installabili automaticamente in background.

Un prodotto super veloce, pratico, portatile e facile da usare. Lenovo IdeaPad Duet

