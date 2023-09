Lenovo IdeaPad Flex 3: il Chromebook con 200€ di SCONTO

Acquista il Lenovo IdeaPad Flex 3 con 200 euro di sconto! Lo trovi su Amazon a soli 299 euro, invece di 499 euro. Estremamente versatile e flessibile, questo Chromebook è eccezionale per scuola e lavoro. Grazie alla cerniera in dotazione, lo schermo ruota di 360° rendendo così molto comodo utilizzare il display Touch FHD da 15,6 pollici in dotazione. E se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa.

Il processore Intel Celeron N4500 è perfetto per far funzionare al meglio questa macchina. Con ChromeOS, il sistema operativo leggero e veloce, non hai problemi di longevità perché questo notebook rimane sempre prestante come il primo giorno. La tecnologia WiFi 6 rende la tua connessione ancora più rapida, stabile e reattiva. Dotato di 4GB di RAM e 64GB di ROM, sei subito pronto all’uso.

Lenovo IdeaPad Flex 3: il Chromebook di carattere

Tra i vari Chromebook in commercio questo Lenovo IdeaPad Flex 3 si è rivelato davvero speciale. Il suo display touch con risoluzione 1920 x 1080 pixel rende molto facile e intuitivo gestire ChromeOS e le sue applicazioni. Inoltre, la scheda grafica integrata Intel fornisce una qualità spettacolare per i tuoi contenuti.

Acquistalo subito a soli 299 euro, invece di 499 euro. Risparmi 200 euro se sei un cliente Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.