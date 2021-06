Lenovo IdeaPad Flex 5 con SoC AMD Ryzen 7 scontato di 150€

Siete in cerca di un laptop che abbia delle buone caratteristiche adatte allo studio con le modalità della didattica a distanza (pieno supporto garantito a Meet, Classroom e così via), ma anche per eseguire le operazioni di base della produttività (editing documenti, comunicazione, posta elettronica, navigazione) e dell'intrattenimento multimediale (streaming), Lenovo IdeaPad Flex 5 può essere la scelta giusta per molti di voi, soprattutto oggi che è proposto su Amazon con uno sconto sul prezzo di listino.

Lenovo IdeaPad Flex 5: il laptop convertibile perfetto

Queste le specifiche tecniche: display da 14 pollici touchscreen con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 7 5700U, GPU integrata, 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di memoria interna eMMC per lo storage e porta USB 3.1 Type-C. Il design è studiato per utilizzarlo come laptop o tablet, a seconda delle esigenze.



Il sistema operativo è Windows 10 e non manca nemmeno il supporto alla connettività Bluetooth 5.0. Tutto questo oggi proposto su Amazon al prezzo di 799,00 euro invece di 949,00 euro come da listino. Il risparmio è di ben 150 euro.