Lenovo IdeaPad Flex 5, convertibile a prezzo TOP

Sconto del 13% in occasione della Gaming Week ed ecco che su Amazon il laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 giunge al suo miglior prezzo di sempre: 829 euro contro un prezzo di 924 euro medio degli ultimi mesi (era a quota 950 a inizio anno, è sceso a 850 circa da inizio maggio, ora l’ulteriore fiammata al ribasso). Ottima occasione per chi sta cercando un laptop, quindi, soprattutto se l’opzione convertibile solletica le pulsioni di quanti in un solo device vorrebbero più modalità d’uso (come da linea Surface e altri derivati).

Questo significa che per poche ore ancora sarà possibile far proprio un laptop con specifiche di questa caratura:

14 pollici Full HD, convertibile

sistema operativo Windows 10 Home

CPU AMD Ryzen 7 4.1 GHz

RAM DDR4 8GB

SSD 512 GB

La particolare conformazione, le specifiche e l’adattabilità ad ogni condizione d’utilizzo rendono il dispositivo ideale per l’home working, per la didattica, per la mobilità e per tutti quei contesti che richiedono un device con caratteristiche tali da renderlo facilmente adattabile alle necessità del momento.

Nella confezione è inclusa anche la Digital Pen per lavorare direttamente a schermo e sotto la tastiera è disponibile un fingerprint reader per un accesso rapido e sicuro a dati e applicazioni. Il prezzo attuale è destinato a durare poco: sebbene Amazon non indichi il termine dell’offerta, con ogni probabilità sarà scaduta entro pochi giorni, con buona probabilità in concomitanza con la chiusura della Gaming Week.