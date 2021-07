Lenovo IdeaPad Gaming 3: potenza a un prezzo imbattibile

Gli utenti più esigenti devono obbligatoriamente acquistare i notebook della serie Legion, ma chi gioca in maniera saltuaria può risparmiare parecchi euro scegliendo il Lenovo IdeaPad Gaming 3 che, in occasione delle offerte del giorno di Amazon, viene offerto a 899 euro. Le specifiche sono piuttosto interessanti, ma bisogna accettare qualche compromesso.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: caratteristiche principali

A un prezzo del genere si può avere uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD e refresh rate di 60 Hz, processore Intel Core i5-10300H con frequenza massima di 4,5 GHz, 8 GB di RAM DDR4-2933, SSD PCIe da 512 GB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti webcam HD a 720p, jack audio da 3,5 millimetri, porta RJ-45, uscita HDMI 2.0, altoparlanti stereo, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e una porta USB Type-C. La batteria supporta la ricarica rapida e offre un'autonomia fino a 7 ore.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 899,00 euro, invece di 999,99 euro (sconto del 10%). Anche se indicato maggiormente per il gaming, il notebook può essere acquistato anche con la Carta del docente e utilizzato per qualsiasi evenienza.