 Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 è la scelta giusta se staei cercando un portatile perfetto per il lavoro o lo studio.
Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon
Tecnologia Laptop
Lenovo IdeaPad Slim 3 è la scelta giusta se staei cercando un portatile perfetto per il lavoro o lo studio.

Con Lenovo IdeaPad Slim 3 puoi avere il PC portatile perfetto per lavorare e studiare: leggero, sottile e compatto, ma anche con tutta la potenza che ti serve per le tue attività. Nella sua elegante finitura Arctic Grey oggi puoi acquistarlo su Amazon in promozione a soli 469 euro, anche a rate.

Acquista Lenovo IdeaPad Slim 3 su Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 porte e slot

Le caratteristiche del Lenovo IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è dotato di un processore Intel Core i5‑12450H di 12ª generazione affiancato da 16GB di RAM LPDDR5 e da una SSD da 512GB. Il display ha una diagonale da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e supporto di altoparlanti audio con tecnologia Dolby per restituirti un suono di qualità superiore.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

469,00 529,00€ -11%
Vedi l'offerta

Con le porte Type‑C full‑function potrai avere trasferimenti, ricarica e collegamenti video con un solo cavo per una connettività che include anche WiFi 6, Bluetooth, Audio Jack, lettore di schede SD e porta HDMI 1.4.

Acquista Lenovo IdeaPad Slim 3 su Amazon

Leggero, sottile e facile da portare sempre con te sarà ideale per ogni genere di attività per avere un alleato elegante e affidabile per il tuo “Back to School”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

MacBook Air 13

MacBook Air 13" M4 2025 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-22%)
Apple MacBook Air M4 da 512GB al prezzo del 256GB su Amazon

Apple MacBook Air M4 da 512GB al prezzo del 256GB su Amazon
Un laptop ASUS per la scuola: la promo dedicata a Vivobook 15

Un laptop ASUS per la scuola: la promo dedicata a Vivobook 15
Notebook HP Victus con Intel, 16+512GB e RTX 5050 in SUPER PROMO Amazon (-100€)

Notebook HP Victus con Intel, 16+512GB e RTX 5050 in SUPER PROMO Amazon (-100€)
MacBook Air 13

MacBook Air 13" M4 2025 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-22%)
Apple MacBook Air M4 da 512GB al prezzo del 256GB su Amazon

Apple MacBook Air M4 da 512GB al prezzo del 256GB su Amazon
Un laptop ASUS per la scuola: la promo dedicata a Vivobook 15

Un laptop ASUS per la scuola: la promo dedicata a Vivobook 15
Notebook HP Victus con Intel, 16+512GB e RTX 5050 in SUPER PROMO Amazon (-100€)

Notebook HP Victus con Intel, 16+512GB e RTX 5050 in SUPER PROMO Amazon (-100€)
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti