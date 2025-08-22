Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon

Con Lenovo IdeaPad Slim 3 puoi avere il PC portatile perfetto per lavorare e studiare: leggero, sottile e compatto, ma anche con tutta la potenza che ti serve per le tue attività. Nella sua elegante finitura Arctic Grey oggi puoi acquistarlo su Amazon in promozione a soli 469 euro, anche a rate.

Le caratteristiche del Lenovo IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è dotato di un processore Intel Core i5‑12450H di 12ª generazione affiancato da 16GB di RAM LPDDR5 e da una SSD da 512GB. Il display ha una diagonale da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e supporto di altoparlanti audio con tecnologia Dolby per restituirti un suono di qualità superiore.

Con le porte Type‑C full‑function potrai avere trasferimenti, ricarica e collegamenti video con un solo cavo per una connettività che include anche WiFi 6, Bluetooth, Audio Jack, lettore di schede SD e porta HDMI 1.4.

Leggero, sottile e facile da portare sempre con te sarà ideale per ogni genere di attività per avere un alleato elegante e affidabile per il tuo “Back to School”.