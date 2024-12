Lenovo Legion Go: 200€ di sconto sulla console portatile più ambita

La Lenovo Legion Go è sulla bocca di tutti. Ami il gaming e vuoi avere l’equivalente della Switch per i titoli che giochi solitamente sul tuo computer? Con questa console portatile non scendi a compromessi. Ora che è in promozione è un affarino niente male e beh, con la scheda tecnica che offre è eccellente. Puoi acquistarla a soli 699€ su Amazon con uno sconto del 22% che equivale a un risparmio di 200 euro. Fossi in te non me la farei scappare.

Lenovo Legion Go, tutti i dettagli sulla console gaming

Nel corso degli ultimi anni sono uscite sul mercato diverse console gaming che rendono il divertimento ancora più interessante. Così come la Switch per i titoli Nintendo, per tutti i giochi che solitamente si giocano al computer esistono delle versioni dedicate. Tra queste? La pazzesca Lenovo Legion Go che con la sua scheda tecnica non ti mette alcun paletto. Pensa che è portatile e di ultima generazione per una resa eccezionale.

Hai a disposizione un display touch da 8,8 pollici con risoluzione 2,5k e un refresh rate fissato a 144Hz per una fluidità eccellente. Visione più che ottima dei contenuti e luminosità personalizzabile.

A supporta ogni tuo passo c’è un processore AMD Ryzen Z1 Extreme abbinato a ben 16GB di RAM e 1TB di spazio su SSD con velocità eccellenti. Conta che come sistema operativo trovi Windows 11 Home quindi è come avere un computer portatile nel vero senso della parola.

Se poi vuoi elevare l’esperienza all’ennesima livello, puoi staccare i due controller laterali e appoggiare lo schermo con lo stand ovunque tu voglia. Insomma, le possibilità sono infinite anche perché la batteria è più che ottima.

A soli 699€ su Amazon, la Lenovo Legion Go è la console gaming di cui non fare a meno. Approfitta dello sconto di 200€ euro con un solo click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.