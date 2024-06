-141€: grande sconto sulla console Lenovo Legion Go

Lenovo Legion Go è ritenuta da molti la console portatile definitiva per giocare ai titoli PC in mobilità: oggi la trovi in sconto di ben 141 euro su Amazon. È compatibile con tutte le principali piattaforme di gioco, a partire da Steam, oltre che ottimizzata per una resa grafica senza paragoni, grazie al suo potente comparto hardware. Ecco cosa la rende un affare da cogliere al volo.

Lenovo Legion Go è in super offerta su Amazon

Tra le specifiche tecniche vale la pena segnalare il display touchscreen da 8,8 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e luminosità fino a 500 nit, il processore AMD Ryzen Z1 Extreme (8 core e 16 thread), 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo, microfono a due canali, batteria da 49,2 Wh con supporto alla ricarica rapida Super RapidCharge e controller dedicati che possono essere utilizzati in diverse modalità. Il sistema operativo in dotazione è Windows 11 Home. Di fatto, è un PC gaming in formato tascabile. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Lo sconto di 141 euro proposto oggi ti permette di acquistare la console portatile Lenovo Legion Go al prezzo finale di 658 euro (invece di 799 euro come da listino). La colorazione è Shadow Black, quella visibile in queste immagini.

È venduta e spedita da Amazon, con la disponibilità immediata e la consegna gratuita direttamente a casa entro un paio di giorni al massimo se effettui l’ordine in questo momento. La custodia per il trasporto e l’alimentatore per caricare la batteria sono inclusi.