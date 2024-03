Lenovo Legion Tab: tablet per giocare in Italia

Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia del Legion Tab. Il tablet appartiene alla serie gaming, quindi è stato progettato specificamente per il gioco, come dimostra l’ottima dotazione hardware. Si tratta in pratica di un’alternativa ai più costosi notebook.

Lenovo Legion Tab: specifiche e prezzo

Il Legion Tab ha uno schermo PureSight da 8,8 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate di 144 Hz. Le dimensioni sono 208,54×129,46×7,6 millimetri, mentre il peso è 350 grammi. Il tablet è stato progettato per l’uso landscape (orizzontale). Infatti una porta USB Type-C è posizionata sul lato lungo, in modo da collegare il caricabatteria durante le sessioni di gioco.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. Sono presenti anche una seconda porta USB Type-C, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 6.550 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 Watt.

Il tablet integra anche un sistema aptico, come nelle console portatili. Per smaltire il calore è stato progettato un sistema di raffreddamento con camera di vapore. L’utente può scegliere tre modalità di funzionamento: Beast Mode per il massimo delle prestazioni, Balanced Mode per un compromesso tra prestazioni e durata della batteria, Energy Saving Mode per sessioni di gioco più lunghe.

Lenovo Freestyle consente di condividere i contenuti tra tablet e notebook Legion. Il Legion Tab sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito ufficiale. Il prezzo è 599,00 euro.