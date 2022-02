Lenovo M93p SFF: 160 euro per un desktop con Intel Core i5

Puoi smetterla di avvilirti per i prezzi degli ultimi anni per un nuovo PC desktop e portare a casa un piccolo affare per l’ufficio e la tua attività professionale. Sto parlando del Lenovo ThinkCentre M93p SFF, un computer ricondizionato equipaggiato con un processore Intel Core i5 ad un prezzo semplicemente incredibile: solo 160 euro su Amazon.

C0mputer desktop Lenovo ThinkCentre M93p SFF: caratteristiche tecniche

Si tratta di un computer desktop vero e proprio, dal formato però piuttosto compatto pur mantenendo la totale espandibilità dell’hardware interno. Rientra nel programma Amazon ReNew, il che significa che il computer verrà consegnato in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e investito di tutte le garanzie offerte da Amazon. All’interno ospita un processore Intel Core i5-4570 quad-core con una frequenza massima di 3,6GHz. Ad affiancarlo ci pensano 4GB di memoria RAM e un hard disk da 500GB. Si tratta di una configurazione tutto sommato dalle ottime performance per l’ufficio, ad esempio, per gestire i documenti con il pacchetto Office. Perfetto anche per l’intrattenimento e la navigazione. Tuttavia, la natura del computer consente di aggiornare sia la RAM che lo spazio di archiviazione. La memoria di sistema può raggiungere i 32GB mentre l’hard disk può essere tranquillamente sostituito con un SSD così da ottenere prestazioni nettamente superiori.

Dal punto di vista della connettività, questa risulta piuttosto estesa. Le porte USB ammontano a ben 10 di cui 6 sfruttano la specifica USB 3.0 ad alta velocità. Queste consentono di effettuare trasferimenti e backup in maniera estremamente rapida grazie al bandwidth da 5Gbps. Le uscite audio/video sono 3, due DisplayPort e una VGA, e consentono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. Una soluzione indispensabile per la produttività che consente di gestire grandi flussi di lavoro con un’area nettamente più ampia. Naturalmente, non manca la porta RJ45 che fornisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Il computer integra perfino un masterizzatore ottico, utile per condividere file e progetti in maniera pratica e, soprattutto, economica.

Grazie ad un interessante calo di prezzo, il Lenovo ThinkCentre M93p SFF è disponibile su Amazon a soli 160 euro per un risparmio di circa 40 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.