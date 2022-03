Lenovo Netfilter: protezione online con IA

Il produttore cinese ha presentato al Bett 2022 un nuovo software indirizzato al settore della scuola. Lenovo Netfilter sfrutta l’intelligenza artificiale per protegge gli studenti dai pericoli di Internet, tra cui malware e contenuti inappropriati. Il nuovo tool, che si aggiunge agli altri presenti nel catalogo di Lenovo, sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi.

Lenovo Netfliter per la protezione online

Secondo un’indagine del Joint Research Centre, il 64% dei ragazzi con età compresa tra 11 e 18 anni ha visto online qualcosa che non doveva vedere. I pericoli sono aumentati con l’uso crescente delle tecnologie digitali nelle scuole, quindi è necessario sfruttare gli strumenti migliori per garantire la sicurezza degli studenti. Lenovo Netfilter offre una protezione completa contro eventuali attacchi informatici e blocca anche contenuti non adatti ai minori.

Netfilter utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere i domini sconosciuti, mantenendo aggiornato il filtro Internet. È possibile bloccare l’accesso a specifici utenti o gruppi sulla base di vari parametri, tra cui URL, parole chiave, tipi di file e app. Il software consente inoltre di proteggere la rete della scuola contro spyware, phishing e altre minacce informatiche.

Lenovo Netfilter è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. Può essere facilmente gestito tramite una dashboard e rispetta tutte le normative sulla privacy in vigore nei vari paesi. Effettuando l’upgrade a Lenovo Netfilter+ si possono sfruttare altre funzionalità, come il monitoraggio in tempo reale delle parole digitate e la possibilità di effettuare screenshot.

Netfilter è già disponibile nel Regno Unito. In Italia arriverà nei prossimi mesi a partire da 7,75 euro.