Il notebook Windows 11 di Lenovo scende sotto i 300€

Al prezzo finale di soli 292 euro, è un’affare da non lasciarsi sfuggire: Lenovo ThinkPad T è un notebook compatto, affidabile e versatile, con caratteristiche che lo rendono adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento multimediale. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite dalla software house. Oggi è protagonista di un’offerta su Amazon che vale la pena segnalare su queste pagine. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Il comparto hardware è completo di tutto ciò che serve per garantire un’esperienza di utilizzo più che soddisfacente. Ecco le principali specifiche tecniche integrate: display da 14,1 pollici con risoluzione HD, processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera con layout italiano e autonomia elevata. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella descrizione su Amazon.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, coperto da un anno di garanzia grazie al programma Amazon Renewed, definito in condizioni eccellenti ovvero senza segna di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri e con una durata della batteria superiore all’80% rispetto a quella del nuovo. Al prezzo finale di soli 292 euro, Lenovo ThinkPad T può essere definito un ottimo affare da cogliere al volo.

Grazie alla rete logistica di Amazon, chi effettua subito l’ordine è certo di ricevere il notebook già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva grazie alla spedizione gratuita offerta dall’e-commerce. Le tante recensioni positive scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova ne testimoniano la qualità, con un voto medio pari a 4,4/5 stelle.

