Lenovo svela i suoi occhiali AI: un concept curioso e futurista

Lenovo ha presentato al CES 2026 un paio di occhiali AI. O meglio, ha mostrato quello che gli occhiali AI potrebbero sembrare se un giorno decidesse di svilupparli davvero. Perché il dispositivo esposto non era un prototipo funzionante, ma un concept.

Occhiali AI Lenovo con display verde, funzioni ambiziose e tanti dubbi

Lenovo è l’ultima azienda a salire sul carro degli occhiali smart, un mercato diventato improvvisamente interessante, dopo che Meta ha dimostrato che si possono vendere occhiali smart che non sembrano usciti da un film di fantascienza anni ’80.

Il risultato è una montatura che pesa circa 45 grammi, non molto diversa da occhiali normali a una prima occhiata. Ma dentro nasconde una fotocamera da 2 megapixel proprio sopra il ponte nasale, un display LED monocromatico verde in entrambe le lenti, due microfoni, due altoparlanti, e una batteria da 214 mAh che presumibilmente dovrebbe alimentare tutto questo.

Il display è binoculare, presente in entrambe le lenti, ed è monocromatico verde. Campo visivo di 28 gradi, luminosità di 1.500 nit, che è abbastanza per essere visibile anche in pieno sole. La fotocamera da 2 megapixel lascia un po’ a desiderare. Gli occhiali Ray-Ban Meta montano una fotocamera da 12 MP. Persino gli smartphone più economici sul mercato hanno fotocamere migliori.

Non è chiaro cosa Lenovo pensi di fare con una fotocamera da 2 MP su occhiali smart. Scattare foto? Le immagini sarebbero sgranate e inutilizzabili. Riconoscimento di oggetti per l’AI? È possibile, ma con dettagli limitati. Video? Meglio usare il telefono e basta.

La batteria da 214 mAh è piccola anche per un paio di occhiali smart, che notoriamente non brillano per durata. Alcuni modelli concorrenti hanno batterie da 400-500 mAh e comunque durano solo poche ore di uso attivo. Con 214 mAh, questi occhiali Lenovo dovranno essere estremamente efficienti nel consumo energetico o la durata sarà misurata in minuti piuttosto che ore.

Integrazione con il PC, l’idea interessante in mezzo alle stranezze

La caratteristica più intrigante di questi occhiali è l’integrazione con il PC oltre che con lo smartphone. L’idea di collegarli al computer è insolita. Lenovo non ha spiegato cosa comporti esattamente questa integrazione. Se serve per visualizzare le notifiche dal computer sulle lenti mentre si lavora, per usare gli occhiali come secondo schermo o per controllare il PC con comandi vocali mentre le mani sono sulla tastiera.

Considerando che Lenovo è principalmente un’azienda di PC e laptop, integrare gli occhiali smart con i suoi computer potrebbe avere senso. Ma è anche strano, perché se si sta seduti davanti a un computer si ha già uno schermo. Perché si dovrebbe aver bisogno di informazioni anche sugli occhiali?

Forse per notifiche urgenti che appaiono nel campo visivo senza distrarsi dallo schermo principale. O per riferimenti rapidi a informazioni mentre si lavora. O per videochiamate dove si guarda la persona attraverso gli occhiali invece che sullo schermo. Lenovo non ha fornito ulteriori dettagli.

Le funzioni AI standard che tutti promettono

Oltre all’integrazione PC, Lenovo menziona le solite funzioni AI che ormai sono uno standard per qualsiasi dispositivo smart: traduzione in tempo reale, riconoscimento intelligente delle immagini, aggregazione delle notifiche da più dispositivi.

Mix di controlli touch e vocali (come tutti)

Lenovo dice che gli occhiali offriranno controlli touch e vocali, chiamate in vivavoce, riproduzione musicale. È esattamente quello che fanno già i Ray-Ban Meta e praticamente ogni altro paio di occhiali smart sul mercato.

Per il momento, questo dispositivo di Lenovo è semplicemente un concept. Meta ha i suoi Ray-Ban, Snap suoi occhiali Spectacles. Google sta lavorando su qualcosa. Apple probabilmente sta lavorando a qualche prototipo nei laboratori segreti. Lenovo ha mostrato una montatura con specifiche strane e nessun prodotto funzionante da mostrare.

Sembra più un tentativo di rimanere rilevanti in una categoria emergente, senza il rischio di lanciare effettivamente un prodotto che potrebbe fallire. Del resto, il CES è pieno di concept come questi, idee interessanti, hardware parziale, promesse vaghe sul futuro. Alcuni diventano prodotti reali. La maggior parte sparisce silenziosamente dopo la fiera e nessuno ne riparla più.